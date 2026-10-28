Policías investigados por presunta colocación de arma enfrentarán proceso penal

El Juzgado Tercero Penal resolvió este miércoles, 28 de octubre, ligar a proceso penal a los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturados por presuntamente haber incurrido en irregularidades en la detención de los hermanos Choc, a quienes vincularon con el ataque armado en el Campo Marte.
La audiencia de primera declaración contra los sindicados fue retomada esta mañana. La misma se desarrolla a puerta cerrada, tomando en cuenta que el caso se encuentra bajo reserva.
Los policías fueron aprehendidos el pasado viernes y desde entonces han estado en la carceleta de la Torre de Tribunales. El Ministerio Público (MP) los señala de diferentes delitos, incluidos abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y traslado ilegal de armas de fuego.
Esta mañana fueron trasladados a la sala de audiencias de mayor capacidad, donde el juez Julio Vásquez le dio continuidad a la diligencia para dilucidar su situación legal.
Según la información compartida, después de que las partes expusieran sus argumentos durante la audiencia, el togado hizo el análisis correspondiente y determinó que existían los indicios para dictar auto de procesamiento contra los sindicados.
Asimismo, se resolvió que los agentes deberán permanecer en prisión preventiva en el centro carcelario Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala. La medida se mantendrá mientras se lleva a cabo las investigaciones sobre el caso, para lo cual se fijó un plazo de dos meses a la Fiscalía, que deberá sustentar el expediente previo a la etapa intermedia.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7