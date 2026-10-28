Dos personas mueren en ataque armado en la zona 5

Dos personas murieron como resultado de un ataque armado ocurrido en horas de la noche del martes, 27 de octubre, en la 22 calle final y 18 avenida de la colonia La Palmita, zona 5 de la Ciudad de Guatemala. El caso se encuentra bajo investigación.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que, a través de su centro de llamadas, ingresaron alertas a la institución con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector y que dejó personas afectadas.
Los técnicos en urgencias médicas se movilizaron de inmediato al lugar, donde localizaron a un hombre de 44 años y una mujer de 43 años que presentaban heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
Al hacer la evaluación correspondiente, se confirmó que ambas personas se encontraban fallecidas debido a la gravedad de las lesiones que sufrieron, por lo que los socorristas notificaron a las autoridades.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil que resguardaron el área y quedaron a la espera de que se presentaran los equipos del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.