Resultados de la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026

El ciclista colombiano Óscar Fernández, del equipo Nu Colombia, se quedó con la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026, disputada este miércoles 28 de octubre sobre un recorrido de 147 kilómetros entre San Cristóbal, Totonicapán, y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. El corredor cruzó la línea de meta en el primer lugar junto a sus compañeros de equipo: Jhonatan Chaves y Cristian Rico, cerrando así una etapa memorable para el equipo colombiano.
Por su parte, el también colombiano Cristian Rico se mantiene como líder de la clasificación general de la Vuelta a Guatemala 2026, después de completar una nueva jornada de competencia. El ciclista del equipo Nu Colombia conserva el maillot amarillo de líder tras seis etapas completadas. Con cuatro días de competencia todavía por disputarse, la lucha por el título continúa abierta y cada jornada puede resultar determinante para las aspiraciones de los principales candidatos.
Lo que dejó la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
La sexta etapa comenzó en San Cristóbal, Totonicapán, y llevó al pelotón por sectores del Monumento al Migrante, la autopista, Salcajá y Paxtocá, donde los corredores completaron cinco vueltas al circuito establecido por la organización. Posteriormente, la caravana avanzó hacia Quetzaltenango y Palestina de los Altos, antes de continuar hasta la meta en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. La combinación de tramos de carretera y sectores con desnivel exigió resistencia y capacidad para administrar las fuerzas, especialmente en la parte final del recorrido.
Durante la jornada también estuvieron en disputa tres metas volantes: la primera en el segundo paso por Salcajá, en el kilómetro 24; la segunda en el cuarto paso por ese sector, en el kilómetro 58,4; y la tercera en el aeropuerto de Quetzaltenango, en el kilómetro 97,5. Asimismo, el recorrido incluyó premios de montaña en Palestina, de primera categoría, en el kilómetro 125, y Santa Irene, de cuarta categoría, en el kilómetro 131,7. Estos puntos representaron oportunidades para los corredores interesados en las clasificaciones secundarias y añadieron exigencia a una etapa clave en la segunda mitad de la ronda guatemalteca.
La Etapa 7 de la Vuelta a Guatemala 2026 se disputará el jueves 29 de octubre, con un recorrido de 142.5 kilómetros que inicia en La Esperanza, Quetzaltenango. Tras completar un circuito de cinco vueltas en la región, el pelotón ascenderá a través de puntos clave como Salcajá, Alaska y Los Encuentros, para enfrentar una exigente meta de alta montaña en Monte Elim, Sololá.
Metas volantes:
Primera meta volante, Salcajá segundo paso (24 k)
- Alex Julajuj (GUA)
- Fredd Matute (HON)
- Andriu Saigua (ECU)
Segunda meta volante, Salcajá cuarto paso (58.4 k)
- Henry Sam (GUA)
- Juan Guerrero (COL)
- Alex Julajuj (GUA)
Tercera meta volante, Aeropuerto de Quetzaltenango (97.5)
- Julio Ispaché (GUA)
- Amílcar Méndez (GUA)
- Julián Alarcón (COL)
Premios de montaña
Primer premio de montaña, Palestina (125 k)
- Julio Ispaché (GUA)
Segundo premio de montaña, Santa Irene (131.7 k)
-Pendiente-
Tercer premio de montaña, San Pedro (144.3 k)
-Pendiente-