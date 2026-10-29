 Sergio Arias gana la difícil séptima etapa de la Vuelta 2026
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Sergio Arias gana la difícil séptima etapa en el Monte Elim

El ciclista costarricense, integrante del equipo mexicano Arena Tlax, culminó con éxito una exigente séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026.

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Sergio Arias ganó la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026
Sergio Arias ganó la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 / FOTO: Alex Meoño
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La séptima etapa de la 65 Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala 2026 se realizó este jueves 29 de octubre desde las 09:00 horas con una salida controlada de 9 kilómetros desde La Esperanza, Quetzaltenango, hacia el monumento a Tecún Umán, héroe nacional, donde estuvo el kilómetro cero. Con tres premios de montaña y tres metas volantes, la largada de 140.2 kilómetros prometía grandes emociones no solo en la clasificación general individual, la cual encabeza el colombiano Cristian Rico, sino también en cada una de las distintas especialidades de este evento internacional que organiza la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala, el cual cuenta con el aval 2.2 de la Unión Ciclista Internacional (UCI).   

La real competencia comenzó con el circuito de cinco vueltas en la autopista de Quetzaltenango, donde un pelotón de cinco ciclistas tomó protagonismo con tres guatemaltecos: Esdras Morales, Henry Sam y Alex Julajuj, además de los costarricenses Daniel Bonilla y Sergio Arias.

Durante las dos primeras metas volantes del día, Henry Sam fue el ganador al pasar primero en las ubicadas en el kilómetro 26.5 y 62.5. Para Guatemala, la segunda meta volante fue genial ya que hubo podio guatemalteco con Sam, Julajuj y Morales. La tercera fue para Alex Julajuj. 

Tras finalizarse el circuito en Quetzaltenango, Henry Sam decidió unirse al pelotón perseguidor y dejó en punta de carrera a cuatro ciclistas: Morales, Julajuj, Bonilla y Arias, quienes tomaron más de cuatro minutos de ventaja en el ascenso hacia la meta.

La lucha en la montaña y por la meta 

En Alaska, la primera montaña del día (1ra. categoría), el ganador fue Esdras Morales, y en la segunda, la ubicada en el kilómetro 136 (4ta. categoría), el único que puntuó fue el nacional Esdras Morales.

Con 16 kilómetros por recorrer para llegar a la meta ubicada en el Monte Elim (donde también estaría el tercer premio de montaña -1ra. categoría-), el pelotón de fuga seguía firme y con ello aseguraban llegar con buena ventaja sobre los ciclistas perseguidores, quienes estaban a 3:40 minutos.

Guatemala apostaba con Esdras Morales y Alex Julajuj, en tanto, Costa Rica ponía a la cabeza a Daniel Bonilla y Sergio Arias para ser el ganador de la séptima etapa, aunque el liderato de la competencia general se jugaba en otro campo.

En el ascenso al Monte Elim, Sergio Arias tomó la cabeza de la competencia y fue imposible que los rivales lograran darle alcance. El costarricense fue el gran ganador de la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala, en una de las etapas más difíciles de lo que va del evento ciclístico internacional.  

Los premios intermedios 

Primera meta volante: Gasolinera Shell autopista, kilómetro 26.5

1. Henry Sam (GUA)

2. Alex Julajuj (GUA)

3. Daniel Bonilla (CRC)

Segunda meta volante: Gasolinera Shell autopista, kilómetro 62.5

1. Henry Sam (GUA)

2. Alex Julajuj (GUA)

3. Esdras Morales (GUA)

Tercera meta volante: Entrada a San José Chacayá, kilómetro 120

1. Alex Julajuj (GUA)

2. Esdras Morales (GUA)

3. Daniel Bonilla (CRC)

Primer premio de montaña: Alaska (1ra. Categoría), kilómetro 89

1. Esdras Morales (GUA)

2. Sergio Arias (CRC)

3. Daniel Bonilla (CRC)

4. Alex Julajuj (GUA)

5. Gerson Yoc (GUA)

6. Logan Unger (USA)

Segundo premio de montaña: Pasarela mojón 136 (4ta. Categoría), kilómetro 124.5

1. Esdras Morales

Tercer premio de montaña: Monte Elim (1ra. Categoría), kilómetro 140.2

1. Sergio Arias (CRC)

2. Esdras Morales (GUA)

3. Yesid Pira (COL)

4. Daniel Bonilla (CRC)

5. Jhonatan Chaves (COL)

6. Luis Oses (CRC)

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa / Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa | Alex Meoño

Vuelta a Guatemala 2026, séptima etapa / Alex Meoño

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