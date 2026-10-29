 Villatoro disputará su segunda final de Copa Centroamericana
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De la mano de Amarini Villatoro, Cartaginés clasifica a la final de Copa Centroamericana

En el 2025, Amarini Villatoro clasificó a Xelajú a la final; y en el 2026, ha llevado al Cartaginés de Costa Rica.

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Amarini Villatoro lleva a la final de Copa Centroamericana al Cartaginés
Amarini Villatoro lleva a la final de Copa Centroamericana al Cartaginés / FOTO: Club Sport Cartaginés
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El Club Sport Cartaginés costarricense avanzó la noche del miércoles a la Copa Centroamericana 2026 al empatar 2-2 (3-2) ante el Olimpia hondureño, en el partido de vuelta de semifinales de la Copa Centroamericana de la Concacaf, que se definió cuando faltaba un minuto para el final. El equipo del guatemalteco Amarini Villatoro hace historia a lo grande a nivel centroamericano.  

Herido en su orgullo por la derrota 1-0 que sufrió en el juego de ida, el Olimpia salió volcado en busca de la remontada, la que inició al minuto 12 con un autogol del defensa Luis Olivas, tras un rechazo del portero Kevin Briceño, del Cartaginés, luego de un saque de esquina.

El Olimpia llegaba con claridad con jugadas desde el medio campo generadas por Edwin Rodríguez y Jorge Álvarez, con Jorge Benguché en el ataque, quien perdió varias ocasiones como para que su equipo se hubiera ido al descanso con una amplia ventaja.

Al minuto 22, el árbitro del partido, el dominicano Adonis Carrasco, le anuló un gol a Emanuel Hernández, del Olimpia, tras una revisión del VAR evidenciando una mano clara de Benguché en el área en un intento de controlar la pelota con el pecho.

El Cartaginés respondió en busca del empate, lo que logró al minuto 36 en piernas de su goleador Joaquín Alonso Hernández.

Después del gol del equipo costarricense la intensidad del Olimpia decayó y se fue al descanso nuevamente en desventaja.

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Amarini Villatoro, técnico de Cartaginés - Cartaginés

La etapa de la historia para el Cartaginés

En el segundo episodio, el Olimpia, que necesitaba dos goles para seguir con vida en la competición regional de la Concacaf, volvió apostar por la remontada con un juego aéreo que controlaba la defensa del Cartaginés.

Benguché se reivindicó con los miles de aficionados del Olimpia poniendo la pizarra 2-1 al minuto 52 al aprovechar una pelota que se le escapó de las manos al portero del Cartaginés. El atacante del Olimpia se lanzó de cabeza para anotar el gol de la ventaja parcial.

Al 57, el portero del Olimpia, Édrick Menjívar, le tapó un potente remate a Douglas López, del Cartagines, que con el 2-2 global tenía asegurado su clasificación a la Copa Centroamericana, por primera vez.

Olimpia llevó mejor y por más tiempo el juego, pero fue impreciso ante un rival que se defendía con todo, le duraba poco la posesión y su mayor virtud fue ser certero en su última definición.

Cuando se corría el cuarto minuto de los cinco de reposición, Geancarlo Castro, desde el medio campo, anotó el segundo gol del Cartaginés aprovechando que el portero del Olimpia no estaba en su puesto, porque había bajado al área rival en busca de un remate para ver si anotaba, en un intento desesperado por rescatar el partido.

El rival del Cartaginés de Amarini Villatoro espera rival, el cual se conoce esta noche, cuando la Liga Deportiva Alajuelense reciba Motagua (duelo de ida 0-0).

*Información EFE.

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