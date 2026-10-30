¡Escándalo mundial! Esto pasó con una bandera del Barcelona

El LXXVI Campeonato Mundial de Lucha, que actualmente se celebrará en Astaná (Kazajistán), quedó en medio de una polémica mundial al revelarse un video donde una persona de mantenimiento usa una bandera del club español FC Barcelona para limpiar la zona de combate (tatami).
El usuario Andrzej Poczobut (@poczobut) compartió en su perfil de X un video con el siguiente texto: "¡Escándalo en Kazajistán! Durante los Campeonatos Mundiales de lucha que se están celebrando en la capital de Kazajistán, Astaná, una limpiadora usó la bandera del FC Barcelona para limpiar la colchoneta de lucha".
El video muestra a una señora extendiendo una toalla con los colores y emblemas del FC Barcelona y posteriormente continúa con la limpieza en la zona donde los luchadores compiten.
Dicha acción ha generado una serie de críticas, no solo a la trabajadora del evento, sino en sí, a la organización por dicha acción, la cual es calificada por algunos radicales aficionados como falta de espeto para una de las instituciones más seguidas y queridas a nivel mundial.
El respeto a los colores y el escudo
Dentro del ámbito futbolero, el escudo, los colores y las banderas de los clubes son un símbolo de respeto, los cuales hasta los rivales hacen respetar.
En varias oportunidades se ha visto a jugadores evitar pisar los escudos que se colocan en la salida de las delegaciones cuando se dirigen al terreno de juego.
Esto se ha visto en megaestrellas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, quienes en varias oportunidades han rodeado los escudos para evitar ser pisoteados, por lo que la acción que muestra el video que se originó en Kazajistán ha impactado al mundo futbolero.
El Campeonato Mundial de Lucha
El LXXVI Campeonato Mundial de Lucha, que actualmente se celebrará en Astaná (Kazajistán) entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre de 2026 bajo la organización de United World Wrestling (UWW) y la Federación Kazaja de Lucha.
Inicialmente, la competición iba a realizarse en Manama (Baréin), pero debido al conflicto bélico en el Estrecho de Ormuz y sus consecuencias regionales, se decidió cambiar la sede a territorio kazajo.