 Hansi Flick: “Nuestra idea es la mejor para este equipo”
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Hansi Flick: “Nuestra idea es la mejor para este equipo”

Flick hizo esta reflexión tras el comunicado que el club emitió el jueves reafirmando “la plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico”.

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Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona
Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona / FOTO: EFE
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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, reivindicó este viernes su filosofía de juego, que cree que es "la mejor" para el equipo azulgrana, pese a las dos últimas derrotas ante el París Saint-Germain (4-2) y el Real Madrid (1-2), y subrayó que va a seguir con ella "hasta el final".

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero contra el Deportivo Alavés, el técnico puso en valor su trabajo, aunque admitió que sus jugadores deben aprender de los errores que cometieron en los dos últimos encuentros.

"Ganamos los once primeros partidos y ahora hemos tenido dos derrotas. Tenemos que volver al camino de la victoria. Estoy 100% convencido de nuestra idea de juego, que creo es la mejor para este equipo. Vamos a seguir así hasta el final", afirmó el técnico alemán.

Flick hizo esta reflexión en la última pregunta de la rueda de prensa en la que se le preguntó por el comunicado que el club emitió el jueves reafirmando "la plena confianza en la plantilla y el cuerpo técnico" tras la reunión de la junta directiva.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

Dos derrotas, pero Flick confía en su equipo

"Hablé con el presidente y Deco. Es bonito. Conozco la situación. Hemos perdido dos partidos en una semana, pero confío completamente en mi equipo. No ha cambiado nada. No veo falta de mentalidad. Estoy muy contento de estar aquí", añadió.

En este sentido, Flick recordó que la temporada "es un camino muy largo" y que las dos últimas derrotas son "reversibles", por lo que instó a sus futbolistas a ganar el partido de esta sábado ante el Alavés, un equipo que "sabe muy bien cómo defender", avisó.

"Asumimos la derrota contra el Real Madrid y tenemos que aprender de ella. Tenemos lesionados a Jules Kounde, Xavi Espart, Eric Garcia y Andreas Christensen. Nos faltan cuatro jugadores en defensa y no es fácil de gestionar. Tenemos que buscar soluciones", incidió.

*Información EFE.

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