 FIFA lamenta la muerte del futbolista Jesús de Miguel
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FIFA lamenta la muerte del futbolista Jesús de Miguel

Gianni Infantino expresó su pesar por la muerte de Jesús de Miguel. El presidente de la FIFA calificó lo sucedido como una “auténtica tragedia”, y envió sus condolencias a sus familiares y al futbol español.

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Gianni Infantino lamentó la muerte del futbolista Jesús de Miguel,
Gianni Infantino lamentó la muerte del futbolista Jesús de Miguel / FOTO:
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El fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, ha generado una profunda conmoción en el fútbol internacional y también provocó la reacción de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien lamentó la muerte del futbolista español y calificó lo sucedido como una "auténtica tragedia". El dirigente expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del jugador, fallecido este martes a los 30 años.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Infantino manifestó su tristeza por la noticia y recordó el impacto que deja la pérdida del atacante en su entorno personal y deportivo. "Su fallecimiento es una auténtica tragedia, y su familia, sus amigos y todos aquellos que lo conocían le echarán mucho de menos", escribió el máximo dirigente del fútbol mundial, quien también trasladó su pésame en nombre de la FIFA y de toda la comunidad futbolística internacional.

Conmoción en el mundo del futbol por la muerte de Jesús de Miguel

Jesús de Miguel perdió la vida en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecía ingresado en cuidados intensivos después de sufrir un fuerte impacto en el pecho durante el encuentro entre el Tenerife y el FC Andorra. El accidente ocurrió cuando el delantero chocó con el guardameta Jesús Owono en la disputa de un balón dividido, en los últimos minutos del compromiso correspondiente a la Segunda División española.

Ante esta dolorosa situación, Infantino extendió su solidaridad a los allegados del futbolista y a toda la institución canaria, que atraviesa momentos de profundo dolor por la pérdida de uno de sus jugadores. La reacción del presidente de la FIFA se suma a las numerosas muestras de condolencia procedentes de clubes, futbolistas y organismos deportivos, que se han unido para despedir a Jesús de Miguel.

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Gianni Infantino se pronuncia por la muerte de Jesús de Miguel - Captura de pantalla

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