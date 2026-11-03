 El Madrid pierde a dos piezas claves para visitar al AEK
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Real Madrid pierde a dos piezas importantes para visitar al AEK Atenas

Pese a las ausencias de última hora, el Real Madrid recupera a Federico Valverde y Vinícius Júnior para visitar al AEK Atenas en la Champions League.

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El último entreno del Real Madrid previo al duelo ante el AEK Atenas - Real Madrid C.F.
El último entreno del Real Madrid previo al duelo ante el AEK Atenas / FOTO: Real Madrid C.F.
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El Real Madrid tendrá que afrontar su compromiso frente al AEK de Atenas, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con ausencias importantes en su convocatoria. Arda Güler y Aurélien Tchouaméni son las principales novedades entre las bajas del conjunto blanco, que tampoco podrá contar con Raúl Asencio, Rodrygo y Ferland Mendy para el encuentro de este miércoles.

En el apartado de regresos, José Mourinho recupera a Federico Valverde y Vinícius Júnior. El centrocampista uruguayo vuelve a estar disponible después de superar las molestias en la parte posterior de su pierna derecha que le impidieron participar en el último compromiso frente al Racing de Santander. Tras trabajar al margen durante buena parte de la semana pasada, desde el lunes se incorporó nuevamente a los entrenamientos con el resto del equipo.

Real Madrid busca prolongar su invicto en la Champions League

Por su parte, Vinícius también aparece en la lista de convocados, pese a que todavía cumple una sanción de cuatro partidos en LaLiga por su expulsión ante el Villarreal. El brasileño podrá disputar los encuentros de Champions League con normalidad y únicamente le resta cumplir un partido de suspensión en el campeonato español, que será este sábado frente al Valencia.

En cuanto a las ausencias, Güler y Tchouaméni trabajaron por separado en el último entrenamiento antes del viaje a Atenas, mientras que Asencio y Rodrygo continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Mendy tampoco figura en la convocatoria porque no está inscrito para disputar la competición europea.

La principal novedad adicional es la presencia de Sergio Martínez, futbolista del Real Madrid Castilla, quien vuelve a recibir la confianza de Mourinho después de haber sido convocado para el partido frente al Betis. De esta manera, el conjunto merengue viajó a Grecia con varias ausencias, pero también con el regreso de piezas importantes como Valverde y Vinícius, con el objetivo de conseguir un resultado positivo ante el AEK y continuar su camino en la máxima competición europea.

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Vinícius convocado con el Real Madrid para Champions League - EFE

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