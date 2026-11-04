 Rafael Nadal tendrá un puesto en la directiva del Madrid
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Del tenis a los despachos: Nadal tendrá un cargo en el Real Madrid

Rafael Nadal se prepara para asumir un nuevo desafío fuera de las pistas, tras ser propuesto para formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid.

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Rafael Nadal y Florentino Pérez en el palco de honor del Santiago Bernabéu - EFE
Rafael Nadal y Florentino Pérez en el palco de honor del Santiago Bernabéu / FOTO: Agencia EFE
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Rafael Nadal dará un nuevo paso en su relación con el Real Madrid al incorporarse a la Junta Directiva del club blanco. El histórico tenista español será propuesto para ocupar un puesto en el máximo órgano de gestión de la entidad durante la Asamblea General de Socios Compromisarios, prevista para el próximo 21 de noviembre. La decisión fue acordada este miércoles por la actual directiva, que deberá someter el nombramiento a la aprobación de los socios.

A través de un comunicado oficial, el Real Madrid confirmó la propuesta y destacó la trayectoria deportiva y personal del extenista, quien actualmente figura como socio de honor de la institución. El club calificó a Nadal como una de las grandes leyendas del deporte y resaltó su reconocimiento internacional, además de considerar que su incorporación representa un motivo de orgullo para el madridismo.

Nadal "ilusionado" por esta nueva etapa en su vida

La entidad también hizo hincapié en los valores que el ganador de 22 títulos de Grand Slam ha representado durante su carrera, entre ellos la humildad, el sacrificio, la disciplina, el respeto por sus rivales y la capacidad de superación. Según el Real Madrid, estas cualidades coinciden con los principios que identifican al club, por lo que espera que Nadal pueda contribuir al presente y al futuro de la institución desde su nueva responsabilidad.

Por su parte, el deportista mallorquín reaccionó a la noticia mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que agradeció al presidente del Real Madrid y a los integrantes de la Junta Directiva por confiar en él. Nadal aseguró que acepta la propuesta "con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", a la espera de que la Asamblea de Socios Compromisarios ratifique oficialmente su incorporación.

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Rafa Nadal con el trofeo del Mundial de Sudáfrica 2010 - Selección Española de Fútbol

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