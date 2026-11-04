El portero colombiano David Ospina anuncia su retiro

El portero colombiano David Ospina anunció su retiro del fútbol profesional a los 38 años, poniendo fin a una carrera de más de dos décadas en la que defendió los colores de importantes clubes de Europa y Sudamérica, además de convertirse en uno de los referentes de la selección de Colombia. El guardameta cierra su etapa como futbolista después de haber formado parte del combinado cafetero en el Mundial de 2026 y de disputar su último semestre con Atlético Nacional, el equipo en el que comenzó su camino y del que es reconocido aficionado.
"Al fútbol le digo gracias (...) En mi pecho se quedan los escudos de mis batallas, doy gracias a cada equipo que creyó en mi talento y mi disciplina", expresó Ospina en su despedida. A lo largo de su trayectoria internacional pasó por el Niza de Francia, el Arsenal de Inglaterra, el Napoli de Italia y el Al-Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, sus primeros pasos y su último capítulo como profesional estuvieron ligados a Atlético Nacional, institución con la que debutó en 2005.
La trayectoria de David Ospina
Con la selección colombiana, Ospina construyó una trayectoria igualmente destacada. Su debut con el equipo absoluto llegó en 2010 y desde entonces se convirtió en una pieza habitual del combinado nacional, con participaciones en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y 2026, además de seis convocatorias para disputar la Copa América. En el ámbito de clubes también dejó una importante colección de títulos: ganó dos ligas, dos supercopas y una Superliga con Atlético Nacional; una Copa Italia con Napoli, y tres Community Shield y dos FA Cup durante su etapa en el Arsenal.
La noticia de su retiro provocó numerosas reacciones de antiguos compañeros y figuras del fútbol colombiano. James Rodríguez le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó tanto su carrera como su calidad humana: "Eres un grande el número 1! Gracias por las alegrías y por tu carrera que ha sido ejemplar". También se sumaron Radamel Falcao García, quien calificó como un honor haber compartido parte del camino con él, y Juan Guillermo Cuadrado, que lo recordó como un capitán y líder con el que compartió numerosas batallas. De esta manera, Ospina se despide de las canchas tras dejar una huella importante en el fútbol colombiano y en los equipos que defendió durante su carrera.