Muere Ernesto de León, aficionado de Suchitepéquez

En las últimas horas, los medios locales de Mazatenango, Suchitepéquez, informaron sobre la muerte de Ernesto de León, un aficionado a los "Venados" del Deportivo Suchitepéquez, de la Liga Nacional, quien resultó con un grave golpe que lo llevó hasta el hospital. Tras varios días de luchar por su vida, su llama se apagó anoche, por lo que deja luto y dolor en el futbol nacional.
Nuevamente, la violencia enluta a una familia guatemalteca ligada al futbol. Ernesto de León era un fiel seguidor del Deportivo Suchitepéquez, e inculcaba ese amor por los colores del "Venado" a su familia, especialmente a su hijo pequeño. Pero fue ese amor al "Gigante del Sur" que lo llevó a la muerte.
El pasado domingo 25 de octubre, cuando se disputaba la jornada 16 del Torneo Apertura 2026, el Deportivo Suchitepéquez recibió al Aurora F. C. en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Aquel duelo terminó con un empate 2-2, pero el momento crítico se vivió en las gradas.
Una discusión entre aficionados en la localidad norte del mencionado escenario deportivo terminó con un empujón de otro aficionado mazateco a Ernesto de León, quien perdió el equilibrio y cayó gradas abajo. Dichos golpes hicieron que el hincha tuviese golpes en la cabeza.
De León fue hospitalizado y tras 12 días de intensa lucha, lamentablemente terminó por perder la vida.
Reacciones
Marvin Pos-Deportes publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: "Aficionado que fue empujado en las gradas perdió la vida. Tras luchar por varios días por su vida, el aficionado Ernesto de León perdió la batalla este día viernes, tras no poder recuperarse de la contusión cerebral que le fue ocasionado por otro aficionado. Está tragedia se registró el pasado domingo 25 de octubre, según versiones de aficionados, al finalizar el encuentro entre Deportivo Suchitepéquez y Aurora, Ernesto de León fue empujado por otro aficionado, de León terminó cayendo hasta la última grada de la general norte, lo que le ocasionó fuertes golpes en la cabeza. Aparte de ser fiel a aficionados de Suchitepéquez, también era miembro del grupo de coleccionista Numismático Xochiltepelt".
Por su parte, el grupo de coleccionistas Numismático Xochiltepelt también salieron a unirse a estas muestras de solidaridad con su familia. "El grupo Numismático Xochiltepelt lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro estimado miembro Ernesto de León. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos por esta irreparable pérdida. Siempre lo recordaremos cono un apasionado de la numismática y un compañero ejemplar", escribió el grupo en sus redes sociales.
Hasta el momento de la publicación de esta noticia, el Deportivo Suchitepéquez no había emitido algún pronunciamiento por la muerte de su aficionado en s estadio.