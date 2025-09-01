Décima Edición Bimbo Global Race: ¡Corre por una Causa!

Grupo Bimbo ha dado el primer paso para la décima edición de la Bimbo Global Race, un evento que destaca no solo por su carácter deportivo, sino también por su compromiso social. Este año, la carrera con causa se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre, a las 7:00 a.m., congregando a miles de corredores en diversas ciudades del mundo.
Objetivo social y participación global
En esta especial edición, la empresa panificadora más grande a nivel mundial espera reunir a más de 150 mil participantes en 30 ciudades de diferentes países. El propósito principal es donar 3 millones de rebanadas de pan a bancos de alimentos. Por cada inscripción física, se donarán 20 rebanadas, y por cada inscripción virtual, se aportarán 2 rebanadas.
En Guatemala, se prevé la participación de más de 2,300 corredores que recorrerán un recorrido establecido en la Avenida La Reforma y 6ta calle de la zona 9, que funcionará como punto de partida y meta. Este evento subraya el compromiso de Grupo Bimbo con las comunidades locales, alineándose con su misión de "Alimentar un Mundo Mejor". El lema "compartimos lo bueno" refleja la invitación a personas de todas las edades a unirse en esta causa solidaria, promoviendo además un estilo de vida saludable y activo.
Impacto y actividades
Edgar Estrada, director del Banco de Alimentos de Guatemala, expresó su entusiasmo al sumarse nuevamente a esta iniciativa: "Nos llena de entusiasmo sumarnos nuevamente a la edición 2025 de la Bimbo Global Race, una iniciativa que nos permite generar un impacto real en la vida de quienes más lo necesitan." Este año, la carrera se desarrollará en un total de 30 ciudades de 23 países, incluyendo lugares como Toronto, Los Ángeles, Quito, Caracas, Bogotá, y por supuesto, Guatemala.
Los participantes podrán elegir correr distancias de 3K, 5K, o 10K, en categorías tanto varonil como femenil, lo que facilita la inclusión de corredores de diferentes niveles y edades. El evento busca fomentar la convivencia familiar y promover un enfoque saludable hacia el deporte.
La ciudad de Ciudad de México será la ciudad anfitriona para este importante aniversario. El diseño de la camiseta de este año presenta elementos culturales que conmemoran una década de impacto positivo. Ana Victoria Colop, gerente de Mercadeo de Bimbo Guatemala, destacó: "Este año es el 10º aniversario de esta gran carrera con causa y nos entusiasma mucho celebrar que se ha consolidado como un evento que inspira a personas de todas las edades."
Para participar en la carrera en Guatemala, los interesados pueden inscribirse por un costo de Q.100 por persona. La inscripción se puede realizar a través de la página oficial del evento, así como de la aplicación móvil disponible para dispositivos iOS y Android. Cada participante recibirá un kit de participación que se entregará el día anterior a la carrera, el sábado 27 de septiembre, en el Parque de la Industria, Salón 10, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Este día también se ofrecerán diversas actividades, tales como clases de yoga y Zumba, así como talleres de recetas saludables, asegurando una experiencia integral para la familia.
Este evento se posiciona como una oportunidad no solo para hacer ejercicio, sino también para contribuir a una noble causa. ¡Inscríbete y sigamos corriendo para Alimentar Un Mundo Mejor!