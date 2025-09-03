Gatorade Frost: Sabor que une a Guatemala en la pasión futbol

Gatorade ha lanzado su nueva bebida Gatorade Frost en Guatemala, una edición limitada que celebra el orgullo nacional y acompaña a la Selección Nacional de Fútbol. La presentación de este producto se realizó en el marco del compromiso de la marca con el desarrollo del deporte en el país y su rol como hidratador oficial de la selección. Gatorade Frost estará disponible a partir de septiembre en supermercados y tiendas de conveniencia.
Desde hace más de dos décadas, Gatorade ha acompañado a los jugadores de la Selección Nacional en sus desafíos dentro y fuera de la cancha. Con este nuevo sabor, la marca busca fortalecer esta histórica alianza con los aficionados guatemaltecos, permitiéndoles celebrar su amor por el fútbol y sentirse parte del esfuerzo que realizan los deportistas.
El Sabor que Celebra el Orgullo Chapín
Con el lanzamiento de Gatorade Frost, la marca rinde homenaje al "espíritu luchador de los guatemaltecos" y al orgullo de ver a su Selección Nacional esforzarse en cada partido. Esta nueva bebida presenta un sabor refrescante de frambuesa azul combinado con otros toques cítricos, ofreciendo una experiencia intensa y revitalizante. Además, la etiqueta ha sido especialmente diseñada para incorporar los colores patrios, destacando a jóvenes promesas del fútbol como Rodrigo Saravia y Óscar Castellanos, así como al capitán de la selección, José Carlos Pinto.
Paula Cifuentes, jefe de Marketing de Gatorade, expresó: "Este no es solo un nuevo sabor; es el grito de millones, la energía de una nación que cree, que se esfuerza y que no deja de soñar. Hoy es el momento de sudar juntos, de soñar y de empujar todos hacia la misma meta." Con Gatorade Frost, la marca reafirma su compromiso con los millones de guatemaltecos que viven el deporte con auténtica pasión.
Un Símbolo de Unidad y Motivación
El lanzamiento de Gatorade Frost busca ser el sabor que acompañe a los aficionados en cada emoción vivida junto a la Selección Nacional. Está diseñado para todos los guatemaltecos que sienten el fútbol en el corazón y lo viven con orgullo chapín. Esta propuesta refleja la pasión, entrega y esperanza que unen a la nación.
El diseño de la etiqueta de Gatorade Frost destaca por su singularidad, incluyendo elementos gráficos que evocan el espíritu deportivo de Guatemala y la energía de sus jóvenes futbolistas. Más que solo un nuevo sabor, Gatorade Frost es un símbolo de unidad y motivación para quienes sueñan con metas grandes y creen en la fuerza del trabajo en equipo.
Angélica Escobar, coordinadora de Marketing de Gatorade, subrayó: "Desde Gatorade el compromiso continúa, apoyamos el rendimiento de nuestros atletas e inspiramos a todos los que se atreven a soñar en grande. Porque cuando la Selección juega, soñamos los 18 millones de guatemaltecos. El sabor de la Bicolor merece una presentación épica, y así lo quisimos transmitir desde la marca."
Para mantenerte al tanto de Gatorade Frost y conocer más sobre los momentos más emocionantes junto a la Selección Nacional, puedes seguir sus redes sociales oficiales en @gatoradegt y Gatorade Guatemala.