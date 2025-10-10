Escoge 2: Promoviendo Entretenimiento Responsable en Guatemala

Escoge 2 se ha convertido en un referente de entretenimiento responsable y accesible en Guatemala, consolidando su presencia en el país mediante una oferta de diversión que también genera beneficios económicos para la comunidad. Con más de 15 años de experiencia internacional, especialmente a través del juego Bolido en Belice, esta empresa ha sido pionera en la creación del primer sistema de loterías electrónicas en ese país. Actualmente, Escoge 2 presenta una versión local, legal y segura del Bolido, reafirmando su compromiso con el desarrollo guatemalteco.
Crecimiento digital en el entretenimiento
Con la meta de ser el operador nacional y digital preferido por los guatemaltecos, Escoge 2 ha respondido efectivamente a la creciente demanda del mercado. Este mes, la empresa ha dado un paso significativo al permitir que los guatemaltecos compren tickets y canjeen premios de lotería en línea, lo que representa un hito al ser los primeros en digitalizar este proceso en el país. Esta modernización busca facilitar el acceso y mejorar la experiencia de entretenimiento de los usuarios.
En palabras de Marcela Soriano, Directora de Mercadeo y Comercial de Escoge 2: "Buscamos generar puntos de encuentro socioculturales a través del juego responsable. Innovamos constantemente, buscando no solo evolucionar nuestro propio producto, sino también empujar a la industria hacia la digitalización, y la implementación de mejores prácticas". Estas palabras reflejan su compromiso con la seguridad y la modernización del entretenimiento en el país.
Facilidad para jugar
El juego en línea de Bolido, operado por Escoge 2, es sumamente sencillo. Los usuarios pueden crear su cuenta, seleccionar números entre 00 y 99, y realizar jugadas desde Q 10.00 utilizando tarjetas de débito o crédito. Los sorteos se realizan diariamente de lunes a sábado a las 7:59 PM, y son transmitidos a través de TV Azteca y la página de Facebook Live de Escoge 2.
Si los participantes ganan, pueden recibir hasta setenta veces lo apostado, con un premio mínimo de Q 700.00 (antes de retenciones fiscales) a través del canal digital de Escoge 2. Además, en un futuro cercano, los ganadores podrán canjear sus premios de forma directa en cualquier tarjeta de débito Visa o Mastercard, aumentando la comodidad y accesibilidad del servicio.
La plataforma web está disponible en www.juega.escoge2.com, permitiendo la compra de tickets de Bolido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de cualquier dispositivo móvil, computadora o tablet. Esta innovación busca ofrecer un entretenimiento seguro y responsable a todos los guatemaltecos, teniendo en cuenta la alta penetración de smartphones en el país.
Escoge 2 implementa una ética empresarial sólida, guiándose por valores de transparencia, innovación y responsabilidad. La empresa se destaca por contribuir al avance de la digitalización económica y financiera de Guatemala, asegurando que todos los pagos se procesen localmente y manteniendo la claridad fiscal en todo momento. La aplicación web sigue rigurosos estándares de seguridad de pago y de confidencialidad, integridad y disponibilidad, asegurando una experiencia de usuario confiable.
Compromiso con la seguridad y legalidad
La compañía cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobernación, garantizando que sus operaciones se mantengan alineadas a los requisitos legales del país. La verificación de datos de los usuarios se realiza a través de la base de datos RENAP, lo que añade una capa adicional de seguridad y confianza para los participantes.
Además, Escoge 2 no solo ofrece la posibilidad de un ingreso extra a los jugadores, sino que también proporciona a los comercios asociados una comisión de las ventas mensuales, creando así un círculo de beneficios mutuos que promueve el juego responsable y viable en la comunidad.