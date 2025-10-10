 Escoge 2: Promoviendo Entretenimiento Responsable en Guatemala
Empresas

Escoge 2 impulsa el entretenimiento responsable en Guatemala

Escoge 2 lanza Bolido digital en Guatemala, promoviendo entretenimiento seguro y accesible, generando ingresos y fomentando la responsabilidad social en el juego.

Compartir:
Escoge 2, Cortesía
Escoge 2 / FOTO: Cortesía

Escoge 2 se ha convertido en un referente de entretenimiento responsable y accesible en Guatemala, consolidando su presencia en el país mediante una oferta de diversión que también genera beneficios económicos para la comunidad. Con más de 15 años de experiencia internacional, especialmente a través del juego Bolido en Belice, esta empresa ha sido pionera en la creación del primer sistema de loterías electrónicas en ese país. Actualmente, Escoge 2 presenta una versión local, legal y segura del Bolido, reafirmando su compromiso con el desarrollo guatemalteco.

Crecimiento digital en el entretenimiento

Con la meta de ser el operador nacional y digital preferido por los guatemaltecos, Escoge 2 ha respondido efectivamente a la creciente demanda del mercado. Este mes, la empresa ha dado un paso significativo al permitir que los guatemaltecos compren tickets y canjeen premios de lotería en línea, lo que representa un hito al ser los primeros en digitalizar este proceso en el país. Esta modernización busca facilitar el acceso y mejorar la experiencia de entretenimiento de los usuarios.

En palabras de Marcela Soriano, Directora de Mercadeo y Comercial de Escoge 2: "Buscamos generar puntos de encuentro socioculturales a través del juego responsable. Innovamos constantemente, buscando no solo evolucionar nuestro propio producto, sino también empujar a la industria hacia la digitalización, y la implementación de mejores prácticas". Estas palabras reflejan su compromiso con la seguridad y la modernización del entretenimiento en el país.

Foto embed
Escoge 2 - Cortesía

Facilidad para jugar

El juego en línea de Bolido, operado por Escoge 2, es sumamente sencillo. Los usuarios pueden crear su cuenta, seleccionar números entre 00 y 99, y realizar jugadas desde Q 10.00 utilizando tarjetas de débito o crédito. Los sorteos se realizan diariamente de lunes a sábado a las 7:59 PM, y son transmitidos a través de TV Azteca y la página de Facebook Live de Escoge 2.

Si los participantes ganan, pueden recibir hasta setenta veces lo apostado, con un premio mínimo de Q 700.00 (antes de retenciones fiscales) a través del canal digital de Escoge 2. Además, en un futuro cercano, los ganadores podrán canjear sus premios de forma directa en cualquier tarjeta de débito Visa o Mastercard, aumentando la comodidad y accesibilidad del servicio.

La plataforma web está disponible en www.juega.escoge2.com, permitiendo la compra de tickets de Bolido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de cualquier dispositivo móvil, computadora o tablet. Esta innovación busca ofrecer un entretenimiento seguro y responsable a todos los guatemaltecos, teniendo en cuenta la alta penetración de smartphones en el país.

Escoge 2 implementa una ética empresarial sólida, guiándose por valores de transparencia, innovación y responsabilidad. La empresa se destaca por contribuir al avance de la digitalización económica y financiera de Guatemala, asegurando que todos los pagos se procesen localmente y manteniendo la claridad fiscal en todo momento. La aplicación web sigue rigurosos estándares de seguridad de pago y de confidencialidad, integridad y disponibilidad, asegurando una experiencia de usuario confiable.

Compromiso con la seguridad y legalidad

La compañía cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobernación, garantizando que sus operaciones se mantengan alineadas a los requisitos legales del país. La verificación de datos de los usuarios se realiza a través de la base de datos RENAP, lo que añade una capa adicional de seguridad y confianza para los participantes.

Además, Escoge 2 no solo ofrece la posibilidad de un ingreso extra a los jugadores, sino que también proporciona a los comercios asociados una comisión de las ventas mensuales, creando así un círculo de beneficios mutuos que promueve el juego responsable y viable en la comunidad.

En Portada

¡EN VIVO! Surinam-Guatemala: Se conocen las alineaciones t
Deportes

¡EN VIVO! Surinam-Guatemala: Se conocen las alineaciones

11:34 AM, Oct 10
¿Podrían registrarse más remolinos en la Ciudad? Esto explica Insivumeht
Nacionales

¿Podrían registrarse más remolinos en la Ciudad? Esto explica Insivumeh

10:03 AM, Oct 10
Arévalo por Nobel para Machado: Es un merecido reconocimiento a tu lucha personal y valentíat
Nacionales

Arévalo por Nobel para Machado: "Es un merecido reconocimiento a tu lucha personal y valentía"

07:42 AM, Oct 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalredes socialesReal MadridSeguridad vialLiga NacionalLluvias
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos