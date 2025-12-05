 Escoge 2 y Super24: Entretenimiento Responsable en Todo el País
Empresas

Escoge 2 y Super24 unen fuerzas para llevar entretenimiento responsable a todos los rincones del país

Escoge 2 se une a Super24 para revolucionar el sector de loterías en Guatemala, facilitando el acceso a juegos seguros y permitiendo ganar hasta 70 veces la apuesta.

Escoge 2, Cortesía
Escoge 2 / FOTO: Cortesía

Escoge 2 y Super24 sellaron una alianza estratégica para facilitar el acceso al entretenimiento responsable en Guatemala, permitiendo que más personas puedan participar y cobrar premios de la lotería Bolido en todo el país.

El primero de diciembre de 2025 marca un hito para los seguidores de los sorteos de lotería. Escoge 2, luego de consolidar su presencia en Guatemala, anunció junto a Super24 la posibilidad de adquirir tickets y reclamar premios en toda la red nacional de tiendas. Con más de 600 puntos de venta y cuatro décadas de experiencia, Super24 extiende esta alternativa a toda la república, modernizando cómo los guatemaltecos interactúan con la lotería.

Bolido: un juego sencillo y accesible

Con trayectoria de más de 15 años en escenarios internacionales, Escoge 2 fue pionero en el desarrollo del primer sistema de loterías electrónicas en Belice. Ahora, la empresa se compromete con el desarrollo de Guatemala al ofrecer una versión local, legal y segura del popular juego Bolido.

El juego Bolido opera bajo una mecánica clara: los clientes eligen uno o más números entre el 00 y el 99 en cualquier tienda Super24, apostando desde un quetzal por jugada. El sistema emite un ticket impreso, que funciona como comprobante oficial de la compra y para reclamar premios. Los sorteos se realizan de lunes a sábado a las 7:59 PM y los resultados se pueden ver en TV Azteca y en Facebook Live en la página de Escoge 2.

Escoge 2 - Cortesía

Premios y pagos inmediatos en más de 600 tiendas

Por cada quetzal jugado, el premio posible puede alcanzar hasta setenta veces el monto apostado. Los ganadores cobran su premio directamente en la tienda, presentando el ticket ganador. La entrega de premios incluye una retención del 13% correspondiente al ISR y timbre fiscal.

Marcela Soriano, directora de Mercadeo y Desarrollo de Negocios de Escoge 2, subrayó que la alianza con Super24 representa un avance clave en la modernización del sector de loterías, al ofrecer a los jugadores la conveniencia de acceder y cobrar premios en cualquier parte del país.

Compromiso con el juego responsable y transparente

Escoge 2 no solo promueve el entretenimiento responsable: también impulsa la transparencia, la honestidad y el compromiso con la legalidad, valores que orientan su misión dentro y fuera del país. La empresa apuesta por una red de canales de venta tanto físicos como digitales, para acercar sus distintos productos a más guatemaltecos.

La marca anunció que quienes deseen más detalles sobre sorteos y premios pueden acudir a sus plataformas digitales oficiales, además de seguir sus actualizaciones en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, manteniéndose cerca de sus usuarios y del público general.

Escoge 2 se consolida como un vehículo para generar ingresos adicionales tanto para jugadores como para miles de vendedores en el país, fomentando un entorno cultural de encuentro en torno al entretenimiento honesto.

