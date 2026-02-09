 Borja Vilaseca en Guatemala: Mentes Expertas en Acción
Borja Vilaseca llega por primera vez a Guatemala con Mentes Expertas

El próximo 18 de marzo, el país será sede de una de las experiencias más esperadas del año: Mentes Expertas, un evento diseñado para inspirar, desafiar paradigmas y motivar a los asistentes.

Borja Vilaseca, Instagram
Borja Vilaseca / FOTO: Instagram

El 2026 promete ser un año de reflexión, crecimiento y transformación personal en Guatemala con la llegada de Borja Vilaseca, reconocido escritor, conferencista y referente internacional en autoconocimiento y desarrollo personal.

El próximo 18 de marzo, el país será sede de una de las experiencias más esperadas del año: Mentes Expertas, un evento diseñado para inspirar, desafiar paradigmas y motivar a los asistentes a replantear ideas sobre liderazgo, propósito y bienestar.

Mentes Expertas es un formato de conferencias que reúne a pensadores, educadores y expertos en desarrollo humano para compartir herramientas prácticas que promueven la reflexión profunda, la gestión emocional y la transformación personal.

Aunque el evento ha recorrido varias ciudades de América Latina en marzo de 2026 —incluyendo Costa Rica y Panamá—, esta será la primera vez que Borja Vilaseca se presenta en Guatemala con este formato.

¿DÓNDE COMPRAR LAS ENTRADAS? 

 www.eticket.gt

  • PLATINO - Q1,570.00
  • ORO - Q985.00
  • PLATA - Q730.00

Borja Vilaseca ha logrado posicionarse como uno de los referentes en temas como el autoconocimiento, el Eneagrama de la personalidad, la inteligencia emocional, el liderazgo consciente y la reinvención profesional.

A través de su trabajo como autor y conferencista, ha impactado a millones de personas en toda Hispanoamérica, integrando enfoques que ayudan a las personas a cuestionar sus patrones de pensamiento y construir una vida más coherente con sus valores.

Foto embed
Borja Vilaseca en Guatemala - Instagram

Qué ofrece Mentes Expertas

El evento Mentes Expertas no es una conferencia tradicional: es una experiencia de crecimiento que combina teoría, reflexión y herramientas prácticas para aplicar en la vida cotidiana. Está dirigida tanto a personas que buscan una transformación personal significativa como a líderes, profesionales y equipos interesados en mejorar su desempeño, su visión de futuro y su bienestar emocional.

Los asistentes tendrán la oportunidad de:

  • Explorar conceptos de autoconocimiento profundo.
  • Comprender herramientas como el Eneagrama de la personalidad.
  • Reflexionar sobre su propósito de vida y sus decisiones.
  • Descubrir estrategias para liderar con mayor conciencia y efectividad.

Borja Vilaseca forma parte de la gira Mentes Expertas en distintas ciudades de América, lo que refleja el crecimiento de este formato en el continente. 

