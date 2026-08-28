Claro recibe galardón Huella Regional Confianza 2026 en Centroamérica

Claro fue distinguida con el reconocimiento "Huella regional Confianza" durante la Cumbre Empresarial Regional Confianza 2026, un galardón que subraya su liderazgo en confianza dentro del sector telecomunicaciones de Centroamérica. Guatemala fue sede de este reconocimiento el 25 de agosto de 2026, reafirmando la relevancia de la empresa tanto como marca como en su desempeño general.
El premio "Huella regional Confianza" surge de una investigación aplicada en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, en la que se evaluaron los niveles de confianza y reputación de distintas organizaciones presentes en la región. La metodología contempló cinco dimensiones clave: confianza conductual, cognitiva, afectiva, tecnológica y social. Estos ejes permitieron medir no solo la percepción pública sobre el desempeño de las empresas, sino también su capacidad de respuesta e impacto en el entorno.
Tras este análisis, Claro fue señalada como la empresa más confiable del sector, destacando por su propuesta de valor centrada en la innovación, alta calidad de servicio y contribución al desarrollo comunitario.
Diego Sibrián, Director Regional de Mercadeo y Comercial de Claro, destacó que este reconocimiento tiene un valor especial "porque proviene de las personas que día a día depositan su confianza en nosotros". Añadió que la distinción impulsa a la compañía a seguir fortaleciendo la conectividad, promoviendo la innovación y ampliando el acceso a la tecnología para el desarrollo digital de Guatemala.
Compromiso y confianza que destacan
El premio es resultado del trabajo de miles de colaboradores enfocados en mantener a las personas conectadas, así como de la inversión continua en infraestructura, innovación y nuevas tecnologías. La expansión de la red 5G y el crecimiento de la infraestructura de fibra óptica son ejemplo de ese compromiso con la transformación digital.
Para Sibrián, "más que un premio, el reconocimiento ‘Huella regional Confianza’ confirma una convicción fundamental para Claro: la tecnología cobra verdadero valor cuando mejora la vida de las personas. La confianza de los clientes, familias, emprendedores y comunidades es el motor que impulsa a Claro a innovar y crear oportunidades para todos".
Claro pertenece a América Móvil, el principal proveedor de servicios integrados de telecomunicaciones en América Latina, que ofrece un amplio portafolio de servicios y soluciones avanzadas de comunicación en 23 países de América y Europa. Hasta junio de 2026, la compañía reportó 414.5 millones de accesos totales, entre ellos 334.3 millones de suscriptores móviles y 80.1 millones de unidades de línea fija generadoras de ingresos.