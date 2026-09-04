 Un jardín sous la mer: fragancia Hermès inspirada en Polinesia
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Un Jardin Sous la Mer: la nueva invitación olfativa de Hermès inspirada en la Polinesia

Con esta nueva creación, Hermès invita a descubrir un jardín bajo el mar: fresco, delicado y lleno de poesía.

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Un Jardin Sous la Mer, Fetiche
Un Jardin Sous la Mer / FOTO: Fetiche
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Hermès presenta Un Jardin Sous la Mer, un eau de toilette que invita a sumergirse en un jardín inesperado, donde el mar, la naturaleza y la imaginación se encuentran en perfecta armonía.

Creada por Christine Nagel, perfumista de Hermès, esta fragancia responde a la llamada del océano y transporta a una escala lejana en la Polinesia, específicamente a la isla de Tahaa, un lugar protegido donde montes, arrecifes, plantas y corales conviven como parte de un mismo paisaje sensorial.

Un Jardin Sous la Mer se distingue por una composición floral y almizclada que combina la luminosidad de la flor de tiaré, el carácter envolvente de la nuez de tamanu y un acorde coral mineral que evoca la fuerza y belleza de los arrecifes.

El resultado es una emoción olfativa fresca y delicada, pensada para quienes buscan una fragancia capaz de transmitir frescor, suavidad y una sensación de evasión.

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Un Jardin Sous la Mer - Fetiche

Un Jardin Sous la Mer está disponible en presentación de 100 ml y puede encontrarse exclusivamente en Perfumerías Fetiche, en tiendas físicas ubicadas en Majadas, Reforma, Avia, Plaza Cemaco, Pradera zona 10, Oakland, Condado Concepción y Cayalá.

Con esta nueva creación, Hermès invita a descubrir un jardín bajo el mar: fresco, delicado y lleno de poesía.

Un frasco inspirado en el cielo y las aguas de Tahaa

El frasco, diseñado por Fred Rawyler, conserva la silueta emblemática de Hermès, inspirada en las líneas de los faros de los coches de antaño. Su degradado azul representa el color del cielo y las aguas cristalinas de la laguna de Tahaa, reforzando la conexión de la fragancia con el universo marino.

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Un Jardin Sous la Mer - Fetiche

El estuche también forma parte de la experiencia visual. La artista Aino-Maija Metsola recrea, a través de dibujos en acuarela, un arrecife de coral lleno de vida, color y poesía.

Para cada creación de la colección Parfums-Jardins, Hermès invita a un dibujante a interpretar el jardín que inspira la fragancia, otorgándole libertad creativa para plasmarlo en el estuche.

"En Hermès, el dibujo lo es todo, todo empieza con el dibujo", expresa Pierre-Alexis Dumas, director artístico de la Maison, destacando la importancia del arte como punto de partida en cada creación.

La colección Parfums-Jardins representa el encuentro entre la esencia de un lugar, la inspiración del perfumista y el tema elegido por Hermès cada año. Cada fragancia propone un recorrido olfativo que invita a disfrutar el momento, despertar los sentidos y dejarse llevar por el deseo de frescor y evasión.

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Un Jardin Sous la Mer - Fetiche

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