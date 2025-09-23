TOUS presenta KAOS, su nueva fragancia audaz y femenina

Desde su origen en el año 2000, el diseño KAOS de TOUS ha sido sinónimo de frescura, creatividad y éxito. Inspirado en un "caos maravilloso" surgido por accidente, este patrón de formas abstractas y colores vibrantes se convirtió en un emblema de la marca. Hoy, TOUS reinventa este icono en formato olfativo con KAOS Eau de Parfum, una fragancia que celebra la espontaneidad y el magnetismo femenino.
Una fragancia audaz y poderosa
Creado por los perfumistas Ane Ayo y Olivier Cresp, este Eau de Parfum refleja la esencia de KAOS en un perfecto equilibrio geométrico de ingredientes nobles. Es un perfume floral, frutal y amaderado con 89% de ingredientes de origen natural y certificado vegano, ideal para mujeres optimistas, creativas y sin miedo a asumir nuevos retos.
Notas olfativas que seducen
- Salida: sorbete de frutos rojos, pera jugosa, bergamota y limón —un frescor vibrante y colorido.
- Corazón: jazmín Sambac, pétalos de rosa y melocotón aterciopelado para una moderna sensualidad femenina.
- Fondo: sofisticada estela de maderas blancas, musgo cristalino, almizcle blanco y praliné, que aporta un toque adictivo y magnético.
El frasco: geometría y diversión
El diseño del frasco refleja las formas icónicas del KAOS en equilibrio geométrico perfecto. El logo de TOUS destaca en relieve sobre un tapón glossy y el tono PinKaos aporta un toque divertido. El estuche emula las formas redondeadas del patrón KAOS, reforzando el carácter icónico del perfume.
La mujer KAOS
Espontánea, audaz y creativa, la mujer KAOS se multiplica por cuatro y revela diferentes facetas de su personalidad. Se encuentra a sí misma en el caos, deja su estela de esencia con cada paso y asume nuevos retos sin miedo. Moderna, icónica y vanguardista, representa el espíritu libre y multifacético que TOUS captura en esta fragancia.
¡Ya en Guatemala!
El nuevo KAOS Eau de Parfum ya está disponible para conquistar a las fans de TOUS y a todas las mujeres que se identifiquen con un perfume tan sorprendente como ellas. Conócelo y déjate envolver por su frescor vibrante y su magnetismo.
