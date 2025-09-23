 TOUS presenta KAOS, su nueva fragancia audaz y femenina
Empresas

TOUS KAOS: la nueva fragancia audaz, femenina y magnética

Tras 25 años creando iconos en joyería y accesorios, TOUS transforma su estampado más reconocido, el KAOS, en una fragancia única. El nuevo KAOS es magnético, atrevido y vegano, creado para mujeres audaces y multifacéticas que buscan un perfume tan sorprendente como ellas.

Esta fragancia ya está disponible en Perfumerías Fetiche en Guatemala.
Esta fragancia ya está disponible en Perfumerías Fetiche en Guatemala.

Desde su origen en el año 2000, el diseño KAOS de TOUS ha sido sinónimo de frescura, creatividad y éxito. Inspirado en un "caos maravilloso" surgido por accidente, este patrón de formas abstractas y colores vibrantes se convirtió en un emblema de la marca. Hoy, TOUS reinventa este icono en formato olfativo con KAOS Eau de Parfum, una fragancia que celebra la espontaneidad y el magnetismo femenino.

Una fragancia audaz y poderosa

Creado por los perfumistas Ane Ayo y Olivier Cresp, este Eau de Parfum refleja la esencia de KAOS en un perfecto equilibrio geométrico de ingredientes nobles. Es un perfume floral, frutal y amaderado con 89% de ingredientes de origen natural y certificado vegano, ideal para mujeres optimistas, creativas y sin miedo a asumir nuevos retos.

Descubre TOUS KAOS Eau de Parfum, el nuevo perfume vegano floral, frutal y amaderado inspirado en el icónico estampado KAOS.

Notas olfativas que seducen

  • Salida: sorbete de frutos rojos, pera jugosa, bergamota y limón —un frescor vibrante y colorido.
  • Corazón: jazmín Sambac, pétalos de rosa y melocotón aterciopelado para una moderna sensualidad femenina.
  • Fondo: sofisticada estela de maderas blancas, musgo cristalino, almizcle blanco y praliné, que aporta un toque adictivo y magnético.

El frasco: geometría y diversión

El diseño del frasco refleja las formas icónicas del KAOS en equilibrio geométrico perfecto. El logo de TOUS destaca en relieve sobre un tapón glossy y el tono PinKaos aporta un toque divertido. El estuche emula las formas redondeadas del patrón KAOS, reforzando el carácter icónico del perfume.

La mujer KAOS

Espontánea, audaz y creativa, la mujer KAOS se multiplica por cuatro y revela diferentes facetas de su personalidad. Se encuentra a sí misma en el caos, deja su estela de esencia con cada paso y asume nuevos retos sin miedo. Moderna, icónica y vanguardista, representa el espíritu libre y multifacético que TOUS captura en esta fragancia.

¡Ya en Guatemala!

El nuevo KAOS Eau de Parfum ya está disponible para conquistar a las fans de TOUS y a todas las mujeres que se identifiquen con un perfume tan sorprendente como ellas. Conócelo y déjate envolver por su frescor vibrante y su magnetismo.

Si te interesa adquirir esta nueva fragancia puedes visitar tu tienda Perfumerías Fetiche más cercana o realizar tus compras en línea en www.soyfetiche.com. Para más información también puedes consultar las redes sociales de Fetiche.    

