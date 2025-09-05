Carolina Herrera lanza nuefa fragancia: La Bomba

En la década de los ochenta, la reconocida editora de moda Diana Vreeland apodó a Carolina Herrera como "La Bomba", en referencia a la energía vibrante y sofisticada de la diseñadora. Ese espíritu arrollador inspiró una trayectoria que revolucionó la moda americana y que hoy vuelve en forma de fragancia.
Con este lanzamiento, la marca retoma esa fuerza original para rendir homenaje a la mujer que vive con intensidad, que irradia autenticidad y que no teme ser demasiado. La Bomba es más que un perfume: es una declaración de intenciones.
Una fórmula que irrumpe con vitalidad
El desarrollo de La Bomba estuvo a cargo de los perfumistas Christopher Raynaud, Quentin Bisch y Louise Turner. Juntos crearon una composición vegana y moderna, con 86% de ingredientes de origen natural.
Su pirámide olfativa inicia con la jugosidad tropical de la pitaya roja, fruta vibrante que aporta frescura y un efecto chispeante. El corazón explota en una combinación floral de peonía Cherry, con sus pétalos generosos y perfume embriagador, y franchipán, una flor que añade sensualidad solar con matices cítricos. El fondo descansa en la vainilla tradicional, extraída mediante métodos artesanales que intensifican su calidez especiada.
El resultado es un aroma luminoso, envolvente y memorable: exuberancia destilada en cada gota.
El frasco: una mariposa que invita a volar
La obsesión de Carolina Herrera por convertir cada fragancia en un objeto de deseo se materializa en el frasco de La Bomba. Su diseño adopta la forma de una mariposa de vidrio en tonos rosa y rojo, símbolo de metamorfosis, libertad y atracción por la luz.
El tapón, inspirado en los icónicos brazaletes de la casa, enmarca una piedra rosada que evoca el cuarzo rosa. Más que un envase, es una pieza de colección pensada para emocionar y acompañar a lo largo del tiempo.
Vittoria Ceretti: el rostro de una mujer sin concesiones
La campaña global está liderada por Vittoria Ceretti, modelo italiana que ha desfilado para las principales casas de moda y protagonizado decenas de portadas. Su magnetismo encarna a la perfección el espíritu de La Bomba: intensidad, libertad y un carisma inolvidable.
La propuesta audiovisual se acompaña de la versión de "I Like It" de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, himno urbano que celebra la energía, la autenticidad y el poder de atreverse.
Un homenaje a la mujer Herrera
Con La Bomba, Carolina Herrera reafirma su visión de belleza audaz, colorida y vital. Una fragancia que invita a las mujeres a extender sus alas, brillar con autenticidad y vivir con la intensidad que transforma cada instante en un recuerdo imborrable.
Ya disponible en Guatemala
