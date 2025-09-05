 Carolina Herrera lanza nuefa fragancia: La Bomba
Empresas

Carolina Herrera lanza "La Bomba": la fragancia que celebra la intensidad de ser una misma

La reconocida firma neoyorquina presenta su nueva fragancia femenina: La Bomba, un perfume floral afrutado que rinde homenaje a la autenticidad, la energía y la fuerza arrolladora de la mujer contemporánea. ¡Ya disponible en Perfumerías Fetiche!

Compartir:
Esta nueva fragancia ya está disponible en Perfumerías Fetiche. , Cortesía
Esta nueva fragancia ya está disponible en Perfumerías Fetiche. / FOTO: Cortesía

En la década de los ochenta, la reconocida editora de moda Diana Vreeland apodó a Carolina Herrera como "La Bomba", en referencia a la energía vibrante y sofisticada de la diseñadora. Ese espíritu arrollador inspiró una trayectoria que revolucionó la moda americana y que hoy vuelve en forma de fragancia.

Con este lanzamiento, la marca retoma esa fuerza original para rendir homenaje a la mujer que vive con intensidad, que irradia autenticidad y que no teme ser demasiado. La Bomba es más que un perfume: es una declaración de intenciones.

Una fórmula que irrumpe con vitalidad

El desarrollo de La Bomba estuvo a cargo de los perfumistas Christopher Raynaud, Quentin Bisch y Louise Turner. Juntos crearon una composición vegana y moderna, con 86% de ingredientes de origen natural.

Su pirámide olfativa inicia con la jugosidad tropical de la pitaya roja, fruta vibrante que aporta frescura y un efecto chispeante. El corazón explota en una combinación floral de peonía Cherry, con sus pétalos generosos y perfume embriagador, y franchipán, una flor que añade sensualidad solar con matices cítricos. El fondo descansa en la vainilla tradicional, extraída mediante métodos artesanales que intensifican su calidez especiada.

El resultado es un aroma luminoso, envolvente y memorable: exuberancia destilada en cada gota.

El frasco: una mariposa que invita a volar

La obsesión de Carolina Herrera por convertir cada fragancia en un objeto de deseo se materializa en el frasco de La Bomba. Su diseño adopta la forma de una mariposa de vidrio en tonos rosa y rojo, símbolo de metamorfosis, libertad y atracción por la luz.

El tapón, inspirado en los icónicos brazaletes de la casa, enmarca una piedra rosada que evoca el cuarzo rosa. Más que un envase, es una pieza de colección pensada para emocionar y acompañar a lo largo del tiempo.

Vittoria Ceretti: el rostro de una mujer sin concesiones

La campaña global está liderada por Vittoria Ceretti, modelo italiana que ha desfilado para las principales casas de moda y protagonizado decenas de portadas. Su magnetismo encarna a la perfección el espíritu de La Bomba: intensidad, libertad y un carisma inolvidable.

La propuesta audiovisual se acompaña de la versión de "I Like It" de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin, himno urbano que celebra la energía, la autenticidad y el poder de atreverse.

Foto embed
Un verdadero homenaje a la mujer Herrera. - Cortesía

Un homenaje a la mujer Herrera

Con La Bomba, Carolina Herrera reafirma su visión de belleza audaz, colorida y vital. Una fragancia que invita a las mujeres a extender sus alas, brillar con autenticidad y vivir con la intensidad que transforma cada instante en un recuerdo imborrable.

Ya disponible en Guatemala

Si te interesa adquirir esta nueva fragancia puedes visitar tu tienda Perfumerías Fetiche más cercana o realizar tus compras en línea en www.soyfetiche.com. Para más información también puedes consultar las redes sociales de Fetiche.  

En Portada

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salast
Nacionales

Gobernación e Instituto de la Víctima se apartan de pronunciamiento sobre nuevas salas

10:51 AM, Sep 05
Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de La Vuelta t
Deportes

Sergio Chumil ingresa último lugar en la etapa 13 de "La Vuelta"

10:08 AM, Sep 05
Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparrat
Nacionales

Sala rechaza amparo que buscaba reactivar orden de captura contra Laparra

10:08 AM, Sep 05
Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patriast
Farándula

Estado de México reúne firmas para que Nodal no se presente durante las fiestas patrias

09:59 AM, Sep 05

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos