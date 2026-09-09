QJMotor trae la pasión por las Motocicletas a Guatemala

De la mano de Cofiño, la marca QJMOTOR llegó a Guatemala y fue presentada este miércoles, 9 de septiembre de 2026, en un evento donde se resaltó la tecnología, innovación y pasión por las motocicletas de su filosofía. Esta es una marca internacional especializada en motocicletas, vehículos todoterreno, accesorios y experiencias, vinculadas al mundo motor, destacaron durante una conferencia de prensa.
QJMOTOR llega oficialmente a Guatemala de la mano de Cofiño, uno de los grupos automotrices de mayor trayectoria y reconocimiento en el país. La marca inicia operaciones con su primer punto de atención ubicado en Plaza Obelisco, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.
En la primera agencia de QJMOTOR, los guatemaltecos podrán conocer su portafolio de motocicletas y vivir de cerca la experiencia. La firma fue fundada en 1985, QJMOTOR cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en el desarrollo de motocicletas y vehículos todoterreno.
La marca forma parte de ZhejiangQianjiang Motorcycle Co., Ltd. y actualmente tiene presencia en más de 150 países y regiones, consolidando su expansión como una marca global dentro de la industria de la movilidad sobre dos y cuatro ruedas", destacó QJMOTOR.
La filosofía de QJMOTOR está basada en cuatro pilares: Perseverancia, superación, confianza y pasión, valores que se reflejan en el desarrollo constante de nuevas tecnologías, el espíritu de aventura y su participación en algunas de las competencias más importantes del motociclismo internacional.
QJMOTOR lleva la tecnología y la pasión al límite
"El ADN deportivo es uno de los principales elementos que distinguen a QJMOTOR. La marca ha llevado su tecnología y desempeño a escenarios internacionales como MotoGP y el Campeonato Mundial de Superbike (WSBK), experiencias que le han permitido desarrollar y perfeccionar tecnologías aplicadas posteriormente a sus motocicletas de producción", destacaron en la presentación.
La combinación de innovación y pasión forma parte de la filosofía de QJ MOTOR que se esmera en desarrollar productos y tecnologías que permitan a los motociclistas disfrutar de una experiencia de conducción emocionante y conectada con su estilo de vida.
QJMOTOR es una nueva experiencia para los guatemaltecos
Con su llegada a Guatemala, QJMOTOR amplía las opciones disponibles para los amantes de las motocicletas, ofreciendo alternativas para diferentes estilos de conducción y necesidades. Su portafolio internacional incluye diferentes familias de motocicletas, entre ellas las líneas SRK, SRT y SRV, además de scooters y otros vehículos especializados.
Para el mercado guatemalteco, la marca inicia con una propuesta de modelos que busca atender a diferentes perfiles de motociclistas, combinando diseño, tecnología y desempeño", resaltaron.
La incorporación de QJMOTOR al portafolio de Cofiño representa también una apuesta por continuar ampliando las alternativas de movilidad disponibles en el país y acercar a los clientes marcas internacionales con propuestas diferenciadas.
La llegada de QJMOTOR representa una nueva oportunidad para ampliar nuestra propuesta de movilidad y conectar con una nueva generación de motociclistas. Nos entusiasma incorporar a nuestro portafolio una marca con una sólida trayectoria internacional y una propuesta que combina tecnología, innovación y pasión por la conducción. Estamos convencidos de que los motociclistas guatemaltecos encontrarán en QJMOTOR una nueva alternativa para disfrutar de cada recorrido y vivir nuevas experiencias sobre dos ruedas", comentó Alejandro Díaz, Gerente Comercial de Moto Importaciones Cofal, S. A,
Una marca global que llega a Guatemala
QJMOTOR continúa fortaleciendo su presencia internacional a través de una amplia red de distribuidores y socios estratégicos. Su llegada a Guatemala representa un nuevo paso en esta expansión global y permite a los motociclistas locales formar parte de una comunidad internacional que comparte la pasión por la aventura, la tecnología y la conducción.
Ahora, de la mano de Cofiño, QJ MOTOR llega al país con una propuesta que invita a vivir nuevas experiencias sobre ruedas y a dejar que la adrenalina hable.
Acerca de Cofiño
Con más de 80 años de trayectoria, Cofiño es una de las empresas líderes del sector automotriz en Guatemala y Centroamérica, comprometida con ofrecer soluciones de movilidad respaldadas por marcas de prestigio internacional y un servicio enfocado en las necesidades de sus clientes.
A través de su portafolio de marcas, productos y servicios, Cofiño continúa trabajando para transformar la movilidad y generar experiencias que acompañen a los guatemaltecos en cada etapa de su camino.
Conoce más sobre QJMOTOR Guatemala
Para conocer más sobre la marca, sus modelos, novedades y próximas experiencias, visite los canales oficiales de QJMOTOR Guatemala:
- Página web: www.qjmotor.gt
- Facebook: QJ Motor Guatemala — facebook.com
- Instagram: @qjmotorguatemala — instagram.com
- TikTok: @qjmotorguatemala — tiktok.com