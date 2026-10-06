Sorteo Ayuvi: Ayuda a Niños con Cáncer en Guatemala

La Fundación Ayúdame a Vivir (AYUVI) ha lanzado la segunda edición de su Gran Sorteo de Fin de Año 2026, una iniciativa crucial que busca recaudar fondos para garantizar el tratamiento integral y sin costo a miles de niños y adolescentes que luchan contra el cáncer en Guatemala. Con la adquisición de un boleto de Q25, los guatemaltecos no solo tienen la oportunidad de ganar un premio de Q500,000, sino que, lo más importante, brindan esperanza, vida y futuro a quienes más lo necesitan en su batalla contra la enfermedad.
Este sorteo, presentado oficialmente el 1 de octubre de 2026, se consolida como un movimiento nacional de solidaridad, invitando a la población a unirse en una causa que transforma vidas. La campaña subraya que existen regalos invaluables que no pueden contenerse en una caja, como la esperanza y el futuro que se ofrecen a través de cada contribución. La compra de cada ticket se convierte en una acción sencilla con un impacto profundo, apoyando directamente a los pacientes de cáncer pediátrico en el país.
Un ticket, múltiples oportunidades
María José Ortiz, encargada del Gran Sorteo de Fin de Año, enfatizó la trascendencia de esta actividad: "El Gran Sorteo de Fin de Año nos permite unir a guatemaltecos de todo el país alrededor de una causa que transforma vidas. Cada ticket adquirido representa una oportunidad de brindar esperanza, vida y futuro a los niños con cáncer, y también nos permite llegar a más personas que necesitan saber que existe un lugar donde pueden encontrar apoyo". La meta es que, sin importar la ubicación geográfica, cualquier persona en Guatemala pueda ser parte activa de esta lucha contra el cáncer infantil.
La colaboración entre AYUVI y la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica (UNOP) es fundamental para atender aproximadamente a 150 pacientes diariamente. Este acompañamiento se extiende a lo largo de unos siete años, ofreciendo un tratamiento integral que abarca una amplia gama de servicios esenciales. Estos incluyen:
- Nutrición
- Trabajo social
- Transporte
- Bolsa de víveres
- Apoyo psicológico
- Apoyo espiritual
Estos servicios son vitales para el bienestar físico y emocional de los pacientes y sus familias, asegurando que reciban un soporte completo durante todo el proceso de recuperación.
Impacto y logros de AYUVI y UNOP
Anualmente, se diagnostican alrededor de 600 nuevos casos de cáncer pediátrico en Guatemala, lo que resalta la necesidad imperante de continuar sumando esfuerzos para garantizar que más niños accedan y mantengan sus tratamientos. La labor conjunta de AYUVI y UNOP ha generado resultados extraordinarios a lo largo de los años. Hasta la fecha, 4,815 pacientes han sido dados de alta y se encuentran libres de la enfermedad, lo que demuestra el impacto positivo de un acompañamiento integral y sostenido.
Desde sus inicios, la tasa de abandono del tratamiento ha disminuido drásticamente del 42% a menos del 2% en la actualidad. Simultáneamente, la tasa de supervivencia ha experimentado un notable incremento, alcanzando el 70%. Estos logros son un testimonio del compromiso y la eficacia del modelo de atención que promueven ambas instituciones. El costo promedio de un tratamiento contra el cáncer pediátrico asciende a Q450,000, una cantidad que se cubre gracias a los esfuerzos de recaudación de AYUVI, el apoyo de empresas benefactoras y la colaboración del Ministerio de Salud Pública.
Cómo participar en el sorteo
Los interesados en participar en el Gran Sorteo de Fin de Año AYUVI 2026 tienen diversas opciones para adquirir sus boletos. Los tickets en formato físico estarán disponibles hasta el 12 de diciembre en los puntos de venta de las empresas participantes. Para aquellos que prefieren la comodidad digital, los boletos pueden comprarse hasta el 19 de diciembre a través del sitio web oficial de AYUVI: https://pay.ayuvi.org/product/gran-sorteo-2026/. Este año, más de 25 empresas se han sumado a la iniciativa, impulsando la venta de tickets mediante sus canales digitales, tiendas y colaboradores, información que se comunicará a través de las redes sociales oficiales de AYUVI.
El anuncio del ganador del premio de Q500,000 se realizará el miércoles 23 de diciembre, y será transmitido a través de las redes sociales oficiales de la Fundación. Luisa Ávila de Castillo, Directora Ejecutiva de AYUVI, expresó la visión a largo plazo de la fundación: "Para AYUVI, el Gran Sorteo es mucho más que una actividad; es un puente para llegar a más rincones de Guatemala y tenderle la mano a las familias que hoy enfrentan el cáncer pediátrico. Queremos que cada vez más personas conozcan nuestra labor y sepan que, sumando voluntades, ningún niño camina solo en esta lucha".
Trayectoria de AYUVI y UNOP
Desde 1997, AYUVI ha sido el pilar fundamental en la recaudación de fondos para que la UNOP pueda ofrecer tratamiento integral y gratuito a niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. La colaboración inicial con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se fortaleció con la incorporación de cuatro grandes benefactores: Pepsi, Pollo Campero, TIGO y Banco G&T Continental. Gracias al respaldo de miles de guatemaltecos que creen en el proyecto "Salvando Niños de niños con cáncer", AYUVI se ha convertido en una referencia nacional en la lucha contra esta enfermedad.
Para obtener más información sobre la fundación y el sorteo, se invita a visitar https://pay.ayuvi.org/ o seguir sus redes sociales oficiales, como @FundacionAyuvi.