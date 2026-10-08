 Abrirá 60 tiendas Toys R Us en Centroamérica y el Caribe
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Cotton Candy International lanzará 60 tiendas Toys R Us en Centroamérica y el Caribe

Cotton Candy International busca expandir 60 megatiendas de Toys R Us en Centroamérica y el Caribe en cinco años por lo que busca captar inversores y socios estratégicos con la campaña “Geoffrey Busca Casa”.

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Toy R Us , Cortesía
Toy R Us / FOTO: Cortesía
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Cotton Candy International (CCI) anunció el lanzamiento de la campaña "Geoffrey Busca Casa", con la que proyecta abrir 60 megatiendas Toys "R" Us en Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica y Honduras en los próximos cinco años. Esta iniciativa busca captar inversores y socios estratégicos en Centroamérica y el Caribe, consolidando la presencia regional de las marcas Toys "R" Us y Babies "R" Us.

El plan de expansión introduce dos modelos de inversión B2B: Franquicias Maestras para operadores locales de retail y Alianzas Inmobiliarias de Arrendamiento Variable (revenue share) para centros comerciales. La propuesta se enfoca en tiendas de gran formato, superiores a 500 m², que funcionarán como tienda ancla para aumentar el tiempo de permanencia de los visitantes y dinamizar las ventas de negocios cercanos.

Con sede en la Zona Libre de Colón, Panamá, CCI utilizará este hub logístico para reducir los tiempos de reposición de inventario y dar soporte continuo a los franquiciados, facilitando un suministro eficaz y constante para la región. El centro de distribución en Panamá permitirá recortar los tiempos de abastecimiento de meses a días.

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Toy R Us - Cortesía

Expansión estratégica

Las nuevas tiendas Toys "R" Us y Babies "R" Us ofrecerán un formato híbrido bajo un mismo techo, permitiendo ventas estables y anticíclicas durante todo el año. Este modelo incluye productos desde artículos de primera necesidad para bebés hasta una extensa variedad de juguetes y entretenimiento para niños.

Para los grandes fondos inmobiliarios y operadores de centros comerciales, CCI propone una fórmula de revenue share, que reemplaza la renta fija tradicional por un esquema donde el arrendador recibe un porcentaje de las ventas brutas de la tienda. De esta manera, los espacios comerciales grandes, que suelen quedar vacantes tras la salida de tiendas departamentales, pueden convertirse en activos rentables.

La estrategia de tiendas ancla tiene un impacto relevante en la dinámica de los centros comerciales. Según métricas internacionales, estos formatos de experiencia inmersiva pueden incrementar el tiempo de permanencia en los centros comerciales hasta en un 40%. Este aumento en el tráfico y la permanencia beneficia las ventas de comercios vecinos, como restaurantes y cines, hasta en un 30%.

El éxito del modelo se comprobó con una apertura reciente en Panamá. Moisés Cohen, CEO de CCI, señaló que la tienda, ubicada en un centro comercial con bajo flujo de visitantes, superó las expectativas en ventas a solo 90 días de inaugurada, logrando que las familias permanezcan hasta medio día en el lugar. La inversión estimada ronda los USD$400 por metro cuadrado.

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Toy R Us - Cortesía

En busca de socios comerciales 

CCI invita oficialmente a grupos inmobiliarios y fondos de inversión a presentar propuestas y unirse a la expansión de la marca en la región. El objetivo es consolidar a Panamá como plataforma logística y de gestión regional en el sector retail, exportando experiencia operativa, conocimiento y capacidad de gestión a otros mercados latinoamericanos.

Con más de 15 años de experiencia, CCI opera seis tiendas propias en Panamá y gestiona una red de distribución B2B en más de 25 países, representando marcas reconocidas como Fisher-Price, XBOX, Aéropostale Kids y Tinytots. Por su parte, la firma internacional WHP Global, que posee la participación mayoritaria de las marcas Toys "R" Us y Babies "R" Us, respalda el crecimiento global de ambas enseñas y su modelo de negocios, que ya contempla presencia en más de 30 países con una facturación anual superior a los $2,000 millones de dólares.

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