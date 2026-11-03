 Interplaza Villalobos: Navidad mágica con FM Zacapa y sorpresas
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La magia de la Navidad llega a Interplaza Villalobos con FM de Zacapa, premios y muchas sorpresas

La temporada más esperada del año está por comenzar y Centro Comercial Interplaza Villalobos se prepara para recibirla con una celebración especial.

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Inauguración Interplaza Villalobos , Cortesía
Inauguración Interplaza Villalobos / FOTO: Cortesía
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¡La Navidad llega con todo a Interplaza Villalobos! El centro comercial dará la bienvenida a las fiestas de fin de año con una celebración llena de alegría, música y actividades para compartir momentos especiales en familia.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la presentación de FM de Zacapa, agrupación que pondrá el ambiente musical a esta celebración, invitando a los asistentes a disfrutar de una velada llena de ritmo y diversión.

La inauguración navideña contará con diferentes actividades preparadas para que grandes y pequeños disfruten de una experiencia especial.

Además de la presentación musical de FM de Zacapa, los visitantes podrán disfrutar de shows familiares, premios y muchas sorpresas, en un ambiente que dará inicio a la temporada navideña.

La actividad busca reunir a familias y amigos para compartir una tarde llena de entretenimiento, alegría y el espíritu característico de estas fechas.

  • Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
  • Hora: 6:00 p.m.
  • Entrada: ¡Completamente gratis!
  • Lugar: Centro Comercial Interplaza Villalobos
  • Invitado especial: FM de Zacapa
  • Actividades: Shows familiares, premios y sorpresas

Si estás buscando una actividad para disfrutar con tus hijos, familiares o amigos, esta inauguración navideña es una excelente oportunidad para comenzar a celebrar una de las temporadas más especiales del año.

Una oferta comercial robusta y moderna

Interplaza Villalovos reúne restaurantes, tiendas de conveniencia, moda, entretenimiento y servicios. Entre sus principales anclas comerciales destacan Supermercado La Torre, El Cafetalito, Muebles Fiesta, El Pinche, Agacy, Samsung, Skechers, iShop, New Era, Lili Pink, Luces Utz y Adoc, entre otras marcas reconocidas.

Próximamente se sumarán salas de cine, reforzando su apuesta por el entretenimiento familiar en la zona.

El proyecto se caracteriza por su naturaleza de uso mixto y su evolución constante. Desde su apertura en 2018 con una fase de conveniencia, integró autoservicios de marcas líderes como Pollo Campero, Pizza Hut, Dollarcity, Taco Bell, Dunkin’ Donuts, Little Caesar’s, Impulso, Castor’s Pizza, Del Puente, Sarita, Farma Value, Barista y Al Macarone, ofreciendo una experiencia completa para los visitantes.

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Inauguración Interplaza Villalobos - Cortesía

Con más de 1,500 espacios de parqueo gratuitos y acabados de alta calidad, el centro comercial prioriza la comodidad y seguridad de los visitantes.

Para mejorar el acceso, un moderno paso a desnivel sobre la carretera al Pacífico optimiza la movilidad tanto hacia la Ciudad de Guatemala como hacia las colonias cercanas. Este paso contribuye directamente a la fluidez del tránsito, beneficiando a miles de conductores cada día.

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