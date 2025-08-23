Famoso influencer muere tras caer de un puente

La noche del jueves 14 de agosto, un hecho trágico sacudió a Paraguay y rápidamente se viralizó en redes sociales. El influencer conocido como Fredy B, de 26 años, perdió la vida tras caer desde una altura aproximada de 30 metros en el Puente Héroes del Chaco, en Asunción, mientras intentaba grabar un arriesgado video para su perfil de TikTok.
Según los primeros reportes, Fredy B logró escalar hasta un panel solar instalado en la parte más alta de la estructura. En las imágenes difundidas se le observa sosteniendo su celular, aparentemente listo para grabar el material que pretendía compartir con sus seguidores. Sin embargo, segundos después, el joven pierde el equilibrio y cae al vacío, ante la mirada de agentes policiales que se encontraban en el lugar y que también documentaron la escena.
El video del accidente comenzó a circular en distintas plataformas y rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios y teorías. Mientras algunos señalan que se trató de un trágico accidente derivado de la imprudencia, otros especulan que el influencer podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia o incluso que se trató de un acto intencional. Ante estas versiones, las autoridades paraguayas informaron que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque hasta ahora no se han brindado actualizaciones oficiales.
Cierran cuentas del influencer
En medio del revuelo digital, los perfiles en redes sociales de Fredy B fueron cerrados, lo que ha aumentado el hermetismo en torno al caso. Su familia recibió el cuerpo y ha preferido mantenerse en silencio, aunque se espera que en los próximos días puedan emitir declaraciones para dar mayor claridad a los seguidores del joven.
La muerte de Fredy B ha abierto un debate sobre los riesgos que muchos creadores de contenido asumen para generar material llamativo en plataformas como TikTok.