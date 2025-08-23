 Famoso influencer muere tras caer de un puente
Farándula

VIDEO. Famoso influencer muere tras caer de un puente

Pretendía grabar un arriesgado video para TikTok

Compartir:
Las autoridades paraguayas ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso., X: Ahora_Py
Las autoridades paraguayas ya se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer el caso. / FOTO: X: Ahora_Py

La noche del jueves 14 de agosto, un hecho trágico sacudió a Paraguay y rápidamente se viralizó en redes sociales. El influencer conocido como Fredy B, de 26 años, perdió la vida tras caer desde una altura aproximada de 30 metros en el Puente Héroes del Chaco, en Asunción, mientras intentaba grabar un arriesgado video para su perfil de TikTok.

Según los primeros reportes, Fredy B logró escalar hasta un panel solar instalado en la parte más alta de la estructura. En las imágenes difundidas se le observa sosteniendo su celular, aparentemente listo para grabar el material que pretendía compartir con sus seguidores. Sin embargo, segundos después, el joven pierde el equilibrio y cae al vacío, ante la mirada de agentes policiales que se encontraban en el lugar y que también documentaron la escena.

El video del accidente comenzó a circular en distintas plataformas y rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios y teorías. Mientras algunos señalan que se trató de un trágico accidente derivado de la imprudencia, otros especulan que el influencer podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia o incluso que se trató de un acto intencional. Ante estas versiones, las autoridades paraguayas informaron que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, aunque hasta ahora no se han brindado actualizaciones oficiales.

Cierran cuentas del influencer 

En medio del revuelo digital, los perfiles en redes sociales de Fredy B fueron cerrados, lo que ha aumentado el hermetismo en torno al caso. Su familia recibió el cuerpo y ha preferido mantenerse en silencio, aunque se espera que en los próximos días puedan emitir declaraciones para dar mayor claridad a los seguidores del joven.

La muerte de Fredy B ha abierto un debate sobre los riesgos que muchos creadores de contenido asumen para generar material llamativo en plataformas como TikTok.

En Portada

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernaciónt
Nacionales

MP incauta evidencia sobre supuestas anomalías en compra de uniformes de Gobernación

03:17 PM, Ago 23
Camioneros inmigrantes en EEUU temen más restricciones tras suspensión de visas de Trumpt
Internacionales

Camioneros inmigrantes en EEUU temen más restricciones tras suspensión de visas de Trump

12:39 PM, Ago 23
Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levantet
Deportes

Barcelona sufre, reacciona y gana en el último suspiro ante el Levante

03:41 PM, Ago 23
VIDEO. Famoso influencer muere tras caer de un puentet
Farándula

VIDEO. Famoso influencer muere tras caer de un puente

04:16 PM, Ago 23

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos