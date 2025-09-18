 Cantante guatemalteca de La Academia Kids anuncia embarazo
Farándula

Cantante guatemalteca que ganó La Academia Kids soprende al revelar que está embarazada

La joven compartió un emotivo por medio de sus redes sociales, con el cual dejó a muchos sorprendidos.

Karla Herrarte, Karla Herrarte
Karla Herrarte / FOTO: Karla Herrarte

La escena musical guatemalteca vuelve a hablar de Karla Herrarte, ahora conocida artísticamente como Kache. La artista, que alcanzó gran popularidad tras ganar La Academia Kids en 2024, sorprendió a sus seguidores al revelar que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo.

La noticia fue compartida a través de un emotivo clip en sus redes sociales, donde dejó ver la felicidad que vive en esta nueva etapa de su vida. En el video se aprecia a la intérprete realizando una especie de ritual en compañía de su pareja, quien también resalta en las imágenes.

El momento íntimo estuvo acompañado de un texto que conmovió a sus fanáticos: "YA SALIÓ ÍNTIMO, estaba ansiosa por compartirles esta canción, significa mucho para mí el poder hacerlos parte de esta nueva etapa de mi vida, los amo?✨". La cantante decidió unir este importante anuncio personal con el lanzamiento de su más reciente tema titulado "Íntimo", una composición que refleja los sentimientos y emociones que experimenta en este nuevo capítulo.

De acuerdo con Kache, la canción simboliza el inicio de una etapa llena de ilusión y amor, no solo como artista, sino también como futura madre. La noticia generó una oleada de reacciones entre sus seguidores, quienes llenaron las redes sociales de mensajes de felicitación y muestras de cariño.

Más de la evolución de Karla Herrarte

Muchos destacaron la valentía de la cantante al compartir con tanta sinceridad un momento tan trascendental de su vida. Karla Herrarte ha demostrado ser una de las voces más prometedoras de Guatemala desde que se coronó como ganadora del reconocido concurso musical en 2024.

Su talento, disciplina y conexión con el público le han permitido consolidarse en la industria, ahora bajo su nuevo nombre artístico Kache, con el que busca proyectar una faceta más madura y personal.

Con este anuncio, la artista no solo da un paso importante en su vida personal, sino que también reafirma su compromiso de compartir con sus seguidores cada momento significativo a través de la música. 

