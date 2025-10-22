 ¿Qué significan los sueños sexuales? Claves científicas
Farándula

¿Qué revelan los sueños sexuales? Ciencia revela las claves para entender su significado

Los sueños de contenido erótico esconden mensajes sobre emociones, vínculos y aspectos desconocidos de la personalidad, de acuerdo a los especialistas

Compartir:
sueños , Instagram
sueños / FOTO: Instagram

Los sueños surgen en la etapa de movimientos oculares rápidos (REM) y representan expresiones del subconsciente. A través de ellos, la mente puede desplegar escenas fantásticas o explorar deseos, temores e inquietudes personales.

Despertar tras un sueño sexual puede generar sensaciones de desconcierto, curiosidad o inquietud.

Aunque suelen interpretarse como reflejo directo de deseos inconscientes, los expertos advierten que su significado es mucho más complejo y personal. 

Lejos de ser simples manifestaciones de impulsos reprimidos, los sueños sexuales pueden ofrecer pistas sobre aspectos emocionales, relaciones interpersonales y deseos de crecimiento individual.

Antonio Zadra, profesor de psicología e investigador en el Centro de Investigación Avanzada en Medicina del Sueño de la Universidad de Montreal, explicó a TIME que no existe una correspondencia directa entre lo que ocurre en el sueño y su significado real.

"Los sueños relacionados con el sexo pueden ser metáforas de la intimidad, de cómo nos perciben los demás, o reflejar tensiones y barreras en las relaciones". 

Foto embed
sueños - Instagram

Esta perspectiva se apoya en la hipótesis de la continuidad, que sostiene que los sueños suelen reflejar preocupaciones y pensamientos de la vida cotidiana.

La psicología del sueño sugiere que la frecuencia de los sueños eróticos puede estar vinculada al tiempo que una persona dedica a fantasías sexuales durante el día, aunque no siempre es así.

En ocasiones, estos sueños pueden señalar deseos ocultos, necesidades emocionales o el anhelo de desarrollarse en nuevas facetas personales. 

¿Dónde se desarrolla?

Los escenarios más comunes en los sueños sexuales incluyen encuentros con exparejas, amigos, figuras de autoridad como jefes o celebridades, situaciones en lugares públicos o inusuales, e incluso infidelidades propias o de la pareja.

Los especialistas coinciden en que interpretar estos sueños de manera literal es un error. El psicólogo Gary Toub señaló que, por ejemplo, soñar con tener sexo con un amigo o jefe podría indicar el deseo de incorporar alguna cualidad de esa persona, como la compasión o la autoridad, o bien la necesidad de conectar emocionalmente o buscar aprobación.

En el caso de soñar con una persona del mismo sexo, si el soñante es heterosexual, esto podría simbolizar el deseo de desarrollar cualidades como la creatividad o la espiritualidad.

Los sueños de infidelidad podrían asociarse con deseos de crecimiento personal y la exploración de aspectos internos no reconocidos, mientras que la reacción emocional intensa al despertar no necesariamente indica sospechas reales de engaño.

Toub añade que los sueños emplean un lenguaje antiguo de metáforas y símbolos, y que su desciframiento puede revelar mensajes valiosos sobre la vida personal.

Descifrar los sueños sexuales puede convertirse en una herramienta para el autoconocimiento y la mejora de las circunstancias personales.

En Portada

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridost
Nacionales

Video muestra el instante en que bus vuelca en Mixco dejando 30 heridos

08:49 AM, Oct 22
Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025t
Deportes

Gordillo y Diego imponen récords en natación de los Juegos Centroamericanos 2025

09:08 AM, Oct 22
Solo Dios sabe: piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixcot
Nacionales

"Solo Dios sabe": piloto atribuye a posible falla mecánica el accidente de bus en Mixco

08:39 AM, Oct 22
Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanost
Deportes

Guatemala gana doble oro en esgrima por equipos en los XII Juegos Centroamericanos

09:23 AM, Oct 22

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialEE.UU.redes socialesJuegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos