 Allison Mack y su revelación sobre secta sexual en 'Smallville'
Farándula

Allison Mack revela que la protagonista de "Smallville" la presentó en la secta sexual

Tras salir de prisión, la actriz rompió el silencio y admite su responsabilidad en el tráfico sexual en la organización conocida como NXIVM.

Kristin Kreuk Allison Mack, Instagram
Kristin Kreuk Allison Mack / FOTO: Instagram

Allison Mack se pronunció por primera vez en público tras salir de prisión, refiriéndose a su responsabilidad en la secta sexual NXIVM y mostrando arrepentimiento frente a familiares y víctimas.

En una entrevista concedida al podcast Allison After NXIVM, producido por CBC, repasó los episodios principales que la implicaron en el proceso judicial junto a Keith Raniere, fundador del grupo.

Allison Mack cumplió una condena de tres años tras declararse culpable de delitos relacionados con crimen organizado y conspiración, en un caso que generó atención internacional en 2018.

Foto embed
Allison Mack - Instagram

Durante la primera entrega del podcast, la recordad estrella de televisión relató el momento de la sentencia, realizada en 2021 en Nueva York, con referencia a sus familiares presentes en la sala.

"Dios mío, mi pobre hermano estaba detrás de mí, teniendo que escuchar esto sobre su hermana. Mi pobre mamá. Lo siento mucho, ustedes. Yo puedo soportarlo, pero lo siento de verdad por ustedes. No me veo como inocente, y ellos sí lo eran", señaló.

El relato de Allison Mack incluyó un reconocimiento explícito del uso de su reputación como recurso para captar seguidoras en NXIVM, práctica señalada por la justicia durante su proceso penal.

"Creo que capitalicé las cosas que tenía, y el éxito como actriz, creo que lo utilicé", declaró en el podcast de CBC.

"Mi fama era una herramienta de poder para que la gente hiciera lo que yo quería", puntualizó la intérprete de Chloe Sullivan en la serie Smallville, que se emitió entre 2001 y 2010.

Fuertes revelaciones

Allison Mack reveló que se involucró en NXIVM después de escuchar críticas muy positivas sobre la supuesta organización de autoayuda por parte de su compañera de reparto en "Smallville", Kristin Kreuk.

Según la actriz, Kreuk la animó a probar NXIVM después de que ambos experimentaran un "extraño hastío" en medio de su éxito televisivo.

"Fuimos juntas a Siria y Turquía, fuimos juntas a Mongolia, fuimos a París y nos divertimos muchísimo", recordó Mack sobre su amistad con Kreuk, quien interpretó a Lana Lang en "Smallville".

"Fuimos a París varias veces juntas, simplemente compramos, vimos arte, nos sentamos en lo alto del Pompidou, tomamos vino rosado y vivimos una especie de sueño".

Allison Mack relató que Kristin se unió a NXIVM después de que regresaran a Vancouver, donde filmaron su programa para WB (posteriormente llamado The CW).

"Kristen me dijo: 'Hay una organización, Keith's Creative. Es solo para mujeres, organizan un fin de semana y creo que deberías ir; creo que te gustaría mucho'. Y yo le dije: 'Vale, si crees que debería ir y que me va a gustar... iré'".

