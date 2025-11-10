Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

El Gobierno de Guatemala anunció este lunes, 10 de noviembre, que el presidente Bernardo Arévalo sancionó el Decreto Número 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.
La "ley Anti Pandillas", aprobada hace algunas semanas por el Congreso de la República, fue publicada hoy en el diario oficial y consta de 21 artículos con regulaciones para hacerle frente a estas organizaciones criminales dedicadas principalmente al cobro de extorsiones, robos, sicariato y otros crímenes.
De acuerdo con el documento difundido, la normativa entrará en vigencia un día después de su publicación, es decir, este martes 11 de noviembre. El mismo fue suscrito para avalar su implementación por el presidente Arévalo y los ministros de Gobernación, Marco Villeda; y de Finanzas, Jonathan Menkos; así como el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero.
Arévalo se refirió a esta nueva ley durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que durante años las pandillas han sembrado miedo, arrebatado vidas, pero con esta nueva ley se tiene una herramienta que permitirá actuar con mayor fuerza contra estos criminales
"Estamos trabajando arduamente para garantizar la paz y tranquilidad de las familias. Por segundo mes consecutivo, la tasa de homicidios se ha reducido. Esto no es casualidad ni improvisación, estamos combatiendo el crimen organizado y seguiremos haciéndolo", expresó.
Agregó que la semana pasada 3 mil jóvenes ingresaron a la academia de la Policía Nacional Civil y hace un mes se graduaron otros 3 mil ya como agentes, quienes ya están a las calles sirviendo y protegiendo a la población.
"La policía está entrando a los barrios que servían de refugio a los criminales y que durante mucho tiempo no se atrevían las fuerzas de seguridad a ingresar", destacó el gobernante.
Ministro resalta "firmeza" de actuar contra el crimen
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que con la sanción de la ley Anti Pandillas, el Estado muestra su firmeza frente al crimen dentro de un Estado de Derecho.
Detalló que, por primera vez, Guatemala establece un marco integral contra las estructuras criminales y declara a las maras y pandillas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas. Fortalece el marco penal y operativo del Estado para proteger la vida, la libertad y la paz de la ciudadanía. Además, reafirma que la seguridad es una responsabilidad del Estado, ejercida con legalidad y control democrático.
Entre los alcances y garantías democráticas que generan esta ley, el funcionario destacó que se fortalecen las capacidades de investigación, prevención, inteligencia y reinserción social. También que las instituciones trabajan bajo coordinación presidencial, garantizando transparencia y control civil sobre las fuerzas de seguridad.