 Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia por sus valores
Farándula

Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, renuncia al certamen para mantenerse fiel a sus valores

La hermosa joven, quien entró al top 5 en Miss Universo 2025, sacudió las redes sociales al anunciar que se deslinda de cualquier vínculo futuro con la organización.

Compartir:
Olivia Yacé, Instagram
Olivia Yacé / FOTO: Instagram

Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil en Miss Universo 2025 celebrado en Tailandia, sorprendió este lunes al anunciar su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier futura vinculación con el Comité de Miss Universe.

En un mensaje publicado en Instagram, Olivia Yacé explicó que su decisión nace de un deseo de mantenerse fiel a los valores que han guiado su trayectoria.

Foto embed
Olivia Yacé - Instagram

Aunque no ahondó en  mucho en los detalles, sí explicó que tomó la decisión guiada por motivos personales relacionados con los valores que han marcado toda su carrera: el respeto, la dignidad, la excelencia y la igualdad de oportunidades.

"Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia y igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían", expresó.  

"Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales", indicó.

"Hago un llamado a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente: continúen entrando en espacios donde no se espera su presencia. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas", manifestó.

Más detalles

Olivia Yacé también felicitó a Fátima Bosch, Miss Universo 2025, por haber conquistado la corona y deseó pronta recuperación para la delegada de Jamaica, Gabrielle Henry, quien estuvo en cuidados intensivos tras caída durante la competición preliminar del certamen.

Tiene su fundación Olivia Yacé Foundation, que trabaja en educación, salud para mujeres y reducción de desigualdades, también es embajadora del turismo de Costa de Marfil.

Cabe destacar que Miss Costa de Marfil figuraba entre las favoritas para ganar Miss Universe 2025 y que llegó hasta el cuadro de las 5 finalistas. 

Sin embargo, aunque tuvo una respuesta elocuente y acertada, superior a otras candidatas, fue elegida para ocupar la posición de cuarta finalista.

Mientras, la representante de México se alzó con la corona entre controversias por un incidente que tuvo con el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y los presuntos vínculos empresariales de su padre, Bernardo Bosch Hernández, con el presidente de Miss Universe, el mexicano Raúl Rocha Cantú.

