 Miss Universo 2025 es Miss México
Farándula

Miss Universo 2025: México se corona en la edición 74

En una noche cargada de emoción y espectáculo, la final de Miss Universo 2025 coronó a la nueva soberana de la belleza internacional.

México, México
México / FOTO: México

La edición número 74 de Miss Universo se llevó a cabo este 2025 en el imponente Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

En medio de aplausos, luces y millones de espectadores conectados desde distintos países, la representante de Fatima Bosh, Miss México fue anunciada como la gran ganadora del certamen,  Se trata de un triunfo que marca un antes y un después en su carrera y en la historia de su país.

@missesmexico00

Por que los sueños se hacen realidad y porque Dios asi lo quizo Mexico tu eres Miss Universe #missuniverse #fatimabosch #missmexico #MISSUNIVERSE2025 #thailand

♬ original sound - Misses Mexico

La nueva Miss Universo no pudo contener la emoción cuando escuchó su nombre como la ganadora absoluta.  Su reacción genuina, acompañada de lágrimas, una amplia sonrisa y un abrazo con las finalistas, se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron su carisma, seguridad y elegancia.

El certamen comenzó con un opening protagonizado por más de 100 candidatas, quienes desfilaron con atuendos plateados.  Posteriormente, se desarrollaron las tradicionales rondas preliminares, que incluyeron las pasarelas en traje de baño y traje de noche, dos de las etapas más esperadas por los fanáticos del concurso.

Más de la nueva Miss Universo

La ganadora destacó desde los primeros momentos por su porte, su preparación y su capacidad para conectar con el público. Uno de los momentos más comentados de la noche fue la participación de Raschel Paz, la representante de Guatemala.

La guatemalteca logró avanzar hasta el Top 30, consolidándose como una de las favoritas regionales y recibiendo el cariño del público chapín. Su presentación en traje de baño generó aplausos inmediatos, posicionándola como una de las concursantes más elegantes de la competencia.

El gesto que nadie esperaba: Miss Guatemala y su reacción al entrar al Top 30 del Miss Universo

Raschel Paz sorprendió al mundo al reaccionar con una emoción genuina cuando fue anunciada en el Top 30 del Miss Universo 2025.

Durante la fase final, el panel de jueces evaluó a las últimas aspirantes a través de pasarelas, discursos cortos y la emblemática ronda de preguntas. La candidata mexicana respondió con precisión y seguridad, destacando por un mensaje centrado en el liderazgo femenino, el empoderamiento y la responsabilidad social.

Su intervención recibió una calificación sobresaliente, lo que la impulsó directamente hacia la corona.

