 Nawat Itsaragrisil llora y pide perdón a Fátima Bosch
Farándula

VIDEO. Nawat Itsaragrisil rompe en llanto y piden perdón por insultar a Fátima Bosch

"No tuve intención de dañar a nadie"; el empresario se quiebra frente a reporteros tras polémica con Miss Universo México.

Compartir:
Nawat Itsaragrisil, Facebook
Nawat Itsaragrisil / FOTO: Facebook

Nawat Itsaragrisil ha estado en el centro de la polémica tras lo ocurrido con Fátima Bosch en el marco del certamen Miss Universo 2025.

El presidente de Miss Universo Tailandia y anfitrión del evento decidió ofrecer una nueva disculpa pública durante la ceremonia de bienvenida, la cual fue transmitida en vivo por YouTube.

Durante su intervención, el empresario habló sobre los momentos de tensión vividos en días recientes y asumió su responsabilidad.

"Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie", expresó en su discurso.

Luego, Nawat Itsaragrisil se dirigió directamente a las concursantes, mostrando arrepentimiento tras la actitud que tuvo contra la participante mexicana y que fue reprobada internacionalmente.

"Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento", dijo frente a todas las representantes internacionales.

@cheo2534

ROMPE EN LLANTO MR NAWAT.- Amanecimos con esta nueva noticia pues que ahora está arrepentido de su actitud y rompió en llanto ante los fans y medios de comunicación que se encontraban en el hotel sede de Miss Universe #missuniverse #tailandia #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii#viral #méxico

♬ sonido original - Eliseo

Mas detalles

El directivo tailandés Nawat Itsaragrisil tomó un momento para dirigirse directamente a los fans del certamen, expresando respeto y empatía por lo sucedido.

"También quiero disculparme con los fans de Miss Universe en todo el mundo. Pero me gustaría pedir que todos los mensajes sean precisos. Vi muchos mensajes que yo nunca dije. Por favor, revisen todo el contenido publicado en nuestra página web. Alguien puso palabras ofensivas en esa publicación".

Minutos después de finalizar su mensaje, Nawat Itsaragrisil lloró frente a las cámaras, una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Videos del momento fueron compartidos principalmente en TikTok, y no tardaron en volverse virales.

Sin embargo, varios usuarios dudaron de la sinceridad del gesto, afirmando que las lágrimas parecían forzadas y que las disculpas no eran creíbles.

En Portada

Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajadort
Nacionales

Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajador

10:43 AM, Nov 05
Diputados oficialistas presentan querellas contra juez y fiscalt
Nacionales

Diputados oficialistas presentan querellas contra juez y fiscal

11:02 AM, Nov 05
Contreras: Espero que esa fuerza se mantenga para lograr consensos y poder aprobar leyes que favorezcan al paíst
Nacionales

Contreras: "Espero que esa fuerza se mantenga para lograr consensos y poder aprobar leyes que favorezcan al país"

10:01 AM, Nov 05
Miss Universo confirma que las candidatas serán evaluadas en 4 etapast
Farándula

Miss Universo confirma que las candidatas serán evaluadas en 4 etapas

09:41 AM, Nov 05

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaFutbol Guatemalteco#liganacional#64VueltaaGuateCorrupciónReal MadridSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos