25 Años de Miel San Marcos: Inauguran Escuela y Vivenas

Miel San Marcos celebró sus 25 años de ministerio con la inauguración de una escuela para niños vulnerables y la entrega de una vivienda a una familia necesitada, reafirmando su compromiso social y espiritual.
En un ambiente colmado de gratitud y propósito, la agrupación guatemalteca Miel San Marcos, a través de su fundación Fe y Amor y en alianza con la organización AMG, habilitó un nuevo centro educativo para niños en situación de vulnerabilidad. El evento incluyó la construcción y entrega de una casa a una familia de escasos recursos en su localidad natal, reforzando el impacto tangible de su labor solidaria.
Compromiso social y espiritual
Durante 25 años, Miel San Marcos ha impulsado acciones de ayuda directa como la edificación de viviendas para viudas, huérfanos y personas viviendo en extrema pobreza, transformando vidas en distintas regiones del país. Ahora, la apertura de la escuela en la Comunidad Vistas, en Ciudad Quetzal, expande su labor hacia el ámbito educativo.
Este nuevo colegio, gestionado junto a AMG, brindará educación integral a 349 niños, incluyendo formación académica y espiritual. El espacio busca convertirse en un referente de acompañamiento, desarrollo de valores y oportunidades para las generaciones futuras.
La visión detrás de la escuela
La iniciativa surge tras la devastadora tormenta Mitch, que dejó a miles de familias sin hogar ni recursos en Guatemala. En ese escenario, AMG inició su labor de apadrinamiento y apoyo a la comunidad, un esfuerzo al que posteriormente se unió Miel San Marcos, consolidando así un sueño de esperanza y reconstrucción.
"Es un sueño cumplido; definitivamente Dios cumple promesas. Hoy nuestro corazón está lleno de gratitud y lágrimas", expresó Josh Morales durante la ceremonia inaugural, destacando el valor de la cooperación y la fe.
Samy Morales añadió: "Aquí se presentará el mensaje más importante, el de Jesús. Nuestra oración es que todos estos pequeños puedan llegar a los pies de Cristo". La alianza, descrita por Briann Dennet de AMG como "hecha en el cielo", refuerza la orientación evangelística de ambas organizaciones.
Más que música: obras tangibles de amor
En paralelo a la apertura escolar, la banda entregó una casa en Chimaltenango a una familia que, según Luis Morales Jr., ahora tendrá "un techo donde la presencia de Dios será fundamento y refugio". El integrante subrayó que "el amor puesto en acción es uno de los mensajes más claros que podemos predicar".
La conmemoración del 25° aniversario de Miel San Marcos incluye dos conciertos especiales: el 29 de noviembre en Ciudad de Guatemala y el 6 de diciembre en la Ciudad de México. Sin embargo, los integrantes remarcaron que su mayor satisfacción está en los actos solidarios, que consideran la mejor manera de honrar la fidelidad de Dios durante su historia.
- Inauguración de colegio para 349 niños en Ciudad Quetzal
- Entrega de vivienda en Chimaltenango a familia necesitada
- 25 años de ministerio al servicio de la comunidad
- Conciertos de aniversario en Guatemala y México