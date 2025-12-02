 Latin America's 50 Best Restaurants 2025: Top 100 Revelados
Farándula

Latin America's 50 Best Restaurants 2025: se revelan los lugares del 51 al 100 ¿Algún restaurante guatemalteco?

Además de pertenecer a este listado, un restaurante guatemalteco recibe el reconocimiento "American Express One to Watch Award 2025".

Compartir:
Ana Cocina en Latin America's 50 Best Restaurants , Redes sociales
Ana Cocina en Latin America's 50 Best Restaurants / FOTO: Redes sociales

La prestigiosa lista de Latin America's 50 Best Restaurants 2025, no solo reconoce a los 50 mejores restaurantes de la región, sino que también revela una lista extendida con los establecimientos que ocupan del puesto 51 al 100, destacando nuevas propuestas gastronómicas que vale la pena descubrir.

Antes de la ceremonia de premiación, que se lleva a cabo este 2 de diciembre en Antigua Guatemala, los amantes de la gastronomía pueden explorar los restaurantes que integran esta franja del ranking y planear sus próximas experiencias culinarias en América Latina.

Dentro de este listado extendido, Guatemala se hace notar con la inclusión del restaurante Ana, que ocupa el puesto 94 y recibe además el reconocimiento "American Express One to Watch Award 2025".

Este reconocimiento destaca a los restaurantes emergentes que muestran una visión fresca y prometedora dentro de la escena gastronómica latinoamericana.

Ana, ubicado en la Ciudad de Guatemala, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan experiencias culinarias innovadoras basadas en ingredientes y tradiciones locales.

El chef colombiano Nicolás Solanilla, quien llegó a Guatemala a los 25 años, es el artífice de esta propuesta. Su amor por la gastronomía guatemalteca, junto con la curiosidad por explorar ingredientes e historias locales, le ha permitido desarrollar un estilo único que fusiona recuerdos de Colombia con la riqueza culinaria de Guatemala.

Según Solanilla, Ana es un espacio donde se busca conectar con los comensales a través de la comida, creando experiencias memorables que combinan tradición, creatividad y autenticidad.

"En Ana queremos que cada plato cuente una historia, que invite a nuestros comensales a descubrir la identidad de nuestra región a través de sabores locales, técnicas innovadoras y una mirada personal sobre la cocina guatemalteca", comenta Solanilla.

Con la inclusión de Ana en la lista extendida, Guatemala reafirma su presencia en el mapa gastronómico de América Latina, mostrando que su cocina puede competir y destacarse entre propuestas emergentes e innovadoras de toda la región.

La ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 en Antigua Guatemala será, sin duda, una plataforma para celebrar estos logros y descubrir nuevas tendencias que marcarán el futuro de la gastronomía latinoamericana.

Mira también: 

@emisorasunidas897

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Guatemala indaga si hay connacionales entre menores de Lev Tahor trasladados de Colombia a EE. UU.t
Nacionales

Guatemala indaga si hay connacionales entre menores de Lev Tahor trasladados de Colombia a EE. UU.

05:31 PM, Dic 02
Xelajú coordina accesos y medidas viales para recibir a su afición en la gran finalt
Deportes

Xelajú coordina accesos y medidas viales para recibir a su afición en la gran final

04:48 PM, Dic 02
Barcelona logra un triunfo clave ante el Atlético de Madridt
Deportes

Barcelona logra un triunfo clave ante el Atlético de Madrid

04:05 PM, Dic 02
Aplazan audiencia de caso vinculado a red que habría filtrado datost
Nacionales

Aplazan audiencia de caso vinculado a red que habría filtrado datos

05:10 PM, Dic 02

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald TrumpSeguridadPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos