Latin America's 50 Best Restaurants 2025: Top 100 Revelados

La prestigiosa lista de Latin America's 50 Best Restaurants 2025, no solo reconoce a los 50 mejores restaurantes de la región, sino que también revela una lista extendida con los establecimientos que ocupan del puesto 51 al 100, destacando nuevas propuestas gastronómicas que vale la pena descubrir.
Antes de la ceremonia de premiación, que se lleva a cabo este 2 de diciembre en Antigua Guatemala, los amantes de la gastronomía pueden explorar los restaurantes que integran esta franja del ranking y planear sus próximas experiencias culinarias en América Latina.
Dentro de este listado extendido, Guatemala se hace notar con la inclusión del restaurante Ana, que ocupa el puesto 94 y recibe además el reconocimiento "American Express One to Watch Award 2025".
Este reconocimiento destaca a los restaurantes emergentes que muestran una visión fresca y prometedora dentro de la escena gastronómica latinoamericana.
Ana, ubicado en la Ciudad de Guatemala, se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan experiencias culinarias innovadoras basadas en ingredientes y tradiciones locales.
El chef colombiano Nicolás Solanilla, quien llegó a Guatemala a los 25 años, es el artífice de esta propuesta. Su amor por la gastronomía guatemalteca, junto con la curiosidad por explorar ingredientes e historias locales, le ha permitido desarrollar un estilo único que fusiona recuerdos de Colombia con la riqueza culinaria de Guatemala.
Según Solanilla, Ana es un espacio donde se busca conectar con los comensales a través de la comida, creando experiencias memorables que combinan tradición, creatividad y autenticidad.
"En Ana queremos que cada plato cuente una historia, que invite a nuestros comensales a descubrir la identidad de nuestra región a través de sabores locales, técnicas innovadoras y una mirada personal sobre la cocina guatemalteca", comenta Solanilla.
Con la inclusión de Ana en la lista extendida, Guatemala reafirma su presencia en el mapa gastronómico de América Latina, mostrando que su cocina puede competir y destacarse entre propuestas emergentes e innovadoras de toda la región.
La ceremonia de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 en Antigua Guatemala será, sin duda, una plataforma para celebrar estos logros y descubrir nuevas tendencias que marcarán el futuro de la gastronomía latinoamericana.
