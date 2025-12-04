 Mia McEwen: Gala Hispana en Atlanta ¡No te la pierdas!
Mia McEwen, cantante guatemalteca, se presentará en gala hispana en Atlanta

La guatemalteca se presentará en la gala hispana en Atlanta tras lanzar su nuevo sencillo "Querido Santa".

Mia McEwen, Redes sociales
Mia McEwen / FOTO: Redes sociales

La cantante guatemalteca Mia McEwen fue elegida para abrir la prestigiosa Hispanic Heritage Gala en Atlanta, un evento que celebra los logros de la comunidad hispana en Estados Unidos y lo hará justo después del lanzamiento de su sencillo navideño "Querido Santa", con el que busca acercar su voz y su identidad latina a miles de oyentes.

Una artista con proyección internacional

Mia McEwen, cantante y actriz nacida en Guatemala, ha ido construyendo poco a poco una carrera en escenarios de Centroamérica y Estados Unidos.

En 2024 lanzó su EP navideño Mia’s Favorite Christmas Songs, con versiones de clásicos de la temporada.

Para finales de 2025 presentó "Querido Santa", su primer sencillo original en español, con el que apuesta a conectar emocionalmente con el público hispano a través de una propuesta fresca, alegre y con sabor latino.

Según la propia artista, la canción representa "una declaración de identidad": una carta musical dirigida a Santa Claus, impregnada de ilusión, nostalgia y deseo de amor verdadero, con toques rítmicos y festivos que evocan la Navidad desde una perspectiva latina.

Un honor: abrir la Hispanic Heritage Gala en Atlanta

El anuncio reciente de que Mia McEwen será la encargada de abrir la gala hispana en Atlanta ha generado expectativas entre sus seguidores y la comunidad latina.

Este evento anual rinde homenaje a las contribuciones culturales, artísticas y humanas de latinos en Estados Unidos. En el evento se premian a figuras y artistas reconocidos que han dejado huella en diversos ámbitos.

Para Mia, esta oportunidad representa un paso decisivo en su carrera internacional —una plataforma de visibilidad para su música y su país, y una manera de compartir su propuesta artística con una audiencia diversa y global. El evento se realizará el 9 de diciembre.

"Querido Santa": la carta de presentación para una nueva etapa

"Querido Santa" marca un giro importante en la carrera de Mia McEwen: es su primer sencillo original en español y demuestra su evolución artística y su deseo de explorar su identidad latina.

La pieza ya se encuentra disponible en plataformas digitales, y Mia ha comenzado una gira de medios por Estados Unidos para promocionarla. Entre sus planes figura presentarse en programas de alto alcance, lo que le permitirá ganar visibilidad y acercarse a nuevas audiencias.

La canción combina arreglos modernos con influencias tropicales, resultando en un tema festivo, optimista y con un ritmo contagioso.

