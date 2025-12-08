 Cazzu comparte experiencia paranormal en México
Farándula

Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

La cantante argentina sorprendió a sus seguidores al revelar un inquietante episodio paranormal.

Compartir:
Cazzu, Instagram
Cazzu / FOTO: Instagram

La artista argentina Cazzu volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir una experiencia paranormal que vivió durante su gira por México.  La intérprete relató que el hecho ocurrió en la habitación de un hotel en la que se hospedaba mientras se encontraba cumpliendo con compromisos profesionales.

Lo que parecía una noche común se transformó en un momento inquietante que dejó a la cantante completamente desconcertada. Según contó, todo inició cuando estaba a punto de dormir.

Las cortinas eléctricas de la habitación se abrieron de manera repentina sin que nadie las manipulara.  Cazzu aseguró que se encontraba sola y que ese simple detalle la dejó paralizada por algunos minutos.

Instantes después, la única luz que permanecía encendida también se apagó sin razón aparente.  En ese momento, la artista decidió llamar a un integrante de su equipo, conocido como Titi, para que la acompañara.

Más de la experiencia de Cazzu

Aunque la presencia de su compañero le dio tranquilidad, el extraño fenómeno volvió a repetirse.  Las cortinas se movieron de nuevo y la iluminación falló otra vez, lo que incrementó el miedo de ambos.

Titi optó por hacer una oración antes de volver a dormir, mientras Cazzu intentaba mantenerse calmada ante lo que consideró una situación inexplicable. El relato de Cazzu no tardó en hacerse viral, generando todo tipo de reacciones y especulaciones.

Algunos seguidores bromearon sobre la posibilidad de que un espíritu travieso estuviera molestándola, mientras otros aseguraron que se trataba de un mal augurio o una señal relacionada con los constantes rumores que rodean a su vida personal.  Las redes también se llenaron de comentarios humorísticos que hicieron referencia a supuestos hechizos o energías negativas.

Sin embargo, también surgieron teorías racionales que intentaban explicar el misterio sucedido.  Entre ellas, la posibilidad de un sistema automatizado en el hotel que controlara las cortinas y luces de manera programada.

Pese a ello, nada ha sido confirmado y el episodio continúa envuelto en incertidumbre.

En Portada

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palaciost
Nacionales

Sala confirma juicio contra implicados en caso Melisa Palacios

11:25 AM, Dic 08
Real Madrid lanza un ultimátum a Xabi Alonsot
Deportes

Real Madrid lanza un ultimátum a Xabi Alonso

09:08 AM, Dic 08
Trágico accidente en Camotán, Chiquimula, deja seis fallecidost
Nacionales

Trágico accidente en Camotán, Chiquimula, deja seis fallecidos

09:18 AM, Dic 08
VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Japónt
Internacionales

VIDEOS: Captan momento del terremoto de 7.6 en Japón

11:29 AM, Dic 08

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.Noticias de GuatemalaPNCSeguridadredes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos