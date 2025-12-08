Cazzu comparte experiencia paranormal en México

La artista argentina Cazzu volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir una experiencia paranormal que vivió durante su gira por México. La intérprete relató que el hecho ocurrió en la habitación de un hotel en la que se hospedaba mientras se encontraba cumpliendo con compromisos profesionales.
Lo que parecía una noche común se transformó en un momento inquietante que dejó a la cantante completamente desconcertada. Según contó, todo inició cuando estaba a punto de dormir.
Las cortinas eléctricas de la habitación se abrieron de manera repentina sin que nadie las manipulara. Cazzu aseguró que se encontraba sola y que ese simple detalle la dejó paralizada por algunos minutos.
Instantes después, la única luz que permanecía encendida también se apagó sin razón aparente. En ese momento, la artista decidió llamar a un integrante de su equipo, conocido como Titi, para que la acompañara.
Más de la experiencia de Cazzu
Aunque la presencia de su compañero le dio tranquilidad, el extraño fenómeno volvió a repetirse. Las cortinas se movieron de nuevo y la iluminación falló otra vez, lo que incrementó el miedo de ambos.
Titi optó por hacer una oración antes de volver a dormir, mientras Cazzu intentaba mantenerse calmada ante lo que consideró una situación inexplicable. El relato de Cazzu no tardó en hacerse viral, generando todo tipo de reacciones y especulaciones.
Algunos seguidores bromearon sobre la posibilidad de que un espíritu travieso estuviera molestándola, mientras otros aseguraron que se trataba de un mal augurio o una señal relacionada con los constantes rumores que rodean a su vida personal. Las redes también se llenaron de comentarios humorísticos que hicieron referencia a supuestos hechizos o energías negativas.
Sin embargo, también surgieron teorías racionales que intentaban explicar el misterio sucedido. Entre ellas, la posibilidad de un sistema automatizado en el hotel que controlara las cortinas y luces de manera programada.
Pese a ello, nada ha sido confirmado y el episodio continúa envuelto en incertidumbre.