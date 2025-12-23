Burrita Burrona: ¿Qué pasó en su emotiva despedida?

El personaje drag Burrita Burrona se despidió oficialmente de los escenarios, generando una ola de reacciones entre sus seguidores y la comunidad digital. Y es que, su creador, el comediante Momo Guzmán, anunciara el cierre definitivo de esta etapa tras cuatro años de éxito en redes sociales y presentaciones en vivo.
La despedida ocurrió durante un show especial en la Ciudad de México, donde Guzmán apareció sin la icónica botarga del personaje y ofreció un mensaje emotivo al público. En su discurso, agradeció el apoyo recibido desde el inicio del proyecto y aseguró que era momento de cerrar un ciclo para dar paso a nuevos retos personales y profesionales.
La respuesta del público fue inmediata, con aplausos y mensajes de cariño que inundaron las redes sociales. Sin embargo, el adiós de Burrita Burrona no estuvo exento de polémica. Usuarios en plataformas digitales comenzaron a señalar la ausencia de agradecimientos hacia Turbulence Queen, quien fue una figura clave en el desarrollo y crecimiento del personaje.
Esta omisión desató rumores sobre un posible conflicto entre ambos artistas, especialmente porque durante años trabajaron de la mano para posicionar a la Burrita como uno de los personajes drag más populares del entretenimiento mexicano.
Tras el show, Turbulence Queen tomó la palabra para agradecer públicamente a Momo Guzmán y reconocer que el proyecto fue construido en conjunto, destacando que gracias a esa colaboración pudo cumplir varios de sus sueños profesionales. Sus palabras fueron interpretadas por muchos seguidores como una despedida elegante, aunque cargada de un trasfondo emocional.
Las especulaciones aumentaron cuando fanáticos notaron que ambos dejaron de seguirse en redes sociales, lo que alimentó versiones sobre diferencias personales y profesionales. Incluso comenzaron a circular rumores relacionados con posibles desacuerdos sobre la propiedad intelectual del personaje, aunque hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado oficialmente esta versión.
Desde su aparición en 2022, Burrita Burrona se convirtió en un fenómeno digital gracias a su estilo irreverente.