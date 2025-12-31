 Rituales para Recibir el 2025 y Despedir el 2026
Farándula

Rituales para recibir el 2026 y despedir el 2025

Para atraer buenas energías y comenzar el nuevo ciclo con armonía, estos rituales se han convertido en aliados perfectos.

Compartir:
Año Nuevo, Año Nuevo
Año Nuevo / FOTO: Año Nuevo

El cambio de año invita a reflexionar sobre lo vivido y a preparar el terreno emocional para lo que viene. Muchas personas optan por rituales que combinan intención, calma y significado profundo.

Uno de los más populares es el ritual de cierre y bienvenida, que consiste en escribir en una hoja los momentos importantes del año que termina, tanto los positivos como los desafíos superados.  Cabe destacar que, esta práctica ayuda a reconocer aprendizajes y a liberar aquello que ya no aporta.

Después, la hoja se quema junto con elementos naturales como hojas secas o incienso, y las cenizas se entierran en una maceta o un jardín.  Este gesto simboliza el final de un ciclo y abre paso a nuevas oportunidades. Luego se escribe en una hoja nueva los deseos y propósitos para el año entrante, sellando así el inicio de una etapa renovada.

Otro ritual muy utilizado entre las personas es abrir puertas y ventanas antes de la medianoche. Esta acción sencilla busca permitir que la energía estancada salga y dé paso a vibraciones más frescas y positivas.

Más rituales para Año Nuevo

Es una forma simbólica de limpiar el ambiente y prepararlo para recibir nuevas experiencias, buenas noticias y bienestar. La creación de un vision board también se ha posicionado como una herramienta clave para visualizar metas.

Consiste en reunir imágenes, palabras y símbolos que representen los objetivos del próximo año y colocarlos en un espacio visible del hogar.  Este tablero funciona como recordatorio constante de lo que se desea atraer, manteniendo la motivación y el enfoque durante todo el año.

¡Elije una! Tu forma de sentarte revela secretos ocultos de tu personalidad

Un nuevo test viral promete revelar aspectos ocultos de tu personalidad basándose únicamente en la postura que adoptas al sentarte.

El uso de colores con intención durante la celebración de Año Nuevo es otro de los rituales favoritos.  Cada tono representa un significado especial. El rojo se asocia con la pasión y la seguridad personal, el verde con la prosperidad y la salud, el dorado con la abundancia y la alegría, mientras que el plateado simboliza intuición y sensibilidad.

Vestirte con un color específico refuerza tus deseos y envía un mensaje simbólico al universo.

En Portada

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecost
Nacionales

Arévalo y Herrera envían mensaje de Año Nuevo a los guatemaltecos

10:39 AM, Dic 31
Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de Españat
Deportes

Kylian Mbappé se perderá la Supercopa de España

07:27 AM, Dic 31
Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del paíst
Nacionales

Sector empresarial pide presupuesto transparente y acorde a necesidades del país

09:31 AM, Dic 31
El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025t
Viral

El resumen de Google que explica qué le importó al mundo en 2025

08:25 AM, Dic 31

Temas

Guatemala#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolLiga NacionalFutbol GuatemaltecoEstados UnidosSeguridad vialMunicipalDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos