Descubre tu personalidad a través de tu forma de sentarte

En las redes sociales circula un test viral que asegura revelar rasgos profundos de tu carácter tan solo observando cómo colocás tus piernas al sentarte. El ejercicio propone elegir la postura que más se asemeje a la tuya y descubrir lo que dice de vos.
Según el test, la posición del cuerpo al sentarse no es azarosa: puede reflejar hasta tus inseguridades, tu creatividad o tu nivel de confianza en vos mismo.
- Rodillas rectas
Sentarte con las piernas rectas proyecta seguridad, confianza y una autopercepción positiva. Quienes adoptan esta postura suelen ser vistos como personas competentes, tranquilas y seguras de sus habilidades. Además, en entrevistas laborales proyectan profesionalismo y menos inseguridades.
- Rodillas separadas
A simple vista, esta postura podría interpretarse como arrogancia o egocentrismo. Pero el test asegura que, en muchos casos, quienes se sientan así son personas perfeccionistas, ansiosas y muy preocupadas porque las cosas salgan bien.
Esa necesidad de control podría generar inquietud interior a pesar de la apariencia de seguridad.
Más de tu postura al sentarte
- Piernas cruzadas
Si cruzás las piernas al sentarte, probablemente seas una persona creativa, soñadora y con una mente imaginativa. Este tipo de postura suele asociarse con quienes tienen ideas originales y un enfoque artístico, aunque también con tendencia a la introspección y al resguardo emocional.
No suelen ocupar demasiado espacio en una reunión y muchas veces prefieren su mundo interior.
- Tobillos cruzados
Esta postura, a menudo vinculada con elegancia y refinamiento, sugiere calma, compostura y confianza. Las personas que adoptan esta posición tienden a ser serenas, seguras y con un ritmo tranquilo. Su presencia genera seguridad en los demás.
- Piernas en forma de cuatro
Sentarse con un tobillo sobre la otra rodilla, formando un cuatro, se interpreta como una señal de carácter firme, control, liderazgo y seguridad en uno mismo. Quienes adoptan esta posición proyectan una personalidad dominante, relajada y segura, con convicción en sus ideas y metas.