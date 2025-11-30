 Omnibook Ultra Flip: Portátil con IA y 20h de Autonomía
Tecnología

Omnibook Ultra Flip: una portátil con IA y hasta 20 horas de autonomía

La nueva HP OmniBook Ultra Flip llega al mercado como una de las laptops más completas del año.

Compartir:
Omnibook Ultra Flip, Omnibook Ultra Flip
Omnibook Ultra Flip / FOTO: Omnibook Ultra Flip

La HP OmniBook Ultra Flip se ha convertido en uno de los lanzamientos más llamativos dentro del segmento de portátiles con inteligencia artificial.  Este modelo 2 en 1 fue diseñado para creadores de contenido, estudiantes avanzados y profesionales que requieren potencia y movilidad sin sacrificar calidad.

Con un cuerpo ligero y una construcción resistente, la portátil promete convertirse en una herramienta clave para quienes trabajan dentro y fuera de la oficina. En su interior incorpora un procesador Intel Core Ultra Serie 2 con unidad de procesamiento neuronal dedicada, lo que permite ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

@tekibocas

Laptop o tablet? La HP OmniBook Ultra Flip 14” es una gran opción para que tengas las dos en uno. Este y muchos otros modelos HP los puedes encontrar en HIRAOKA ✨ comenta que es lo que más te fijas a la hora de elegir una laptop? - #tekibocas #hp #laptop #tablet #omnibook

♬ sonido original - TEKIBOCAS

Esta arquitectura acelera tareas demandantes como edición de video, retoque fotográfico, organización de proyectos y optimización de flujos de trabajo.  Gracias a la presencia de la NPU, el equipo alcanza hasta 48 TOPS de potencia en operaciones de IA, lo que mejora notablemente el desempeño en aplicaciones modernas que dependen de algoritmos avanzados.

Otro punto que destaca de este modelo es su impresionante autonomía. La HP OmniBook Ultra Flip ofrece hasta 20 horas de uso continuo, lo que la vuelve ideal para jornadas largas sin depender del cargador.

Más de la nueva HP OmniBook Ultra Flip

Esta característica la posiciona como una opción atractiva para creadores que trabajan en exteriores, periodistas que cubren eventos o ejecutivos que pasan gran parte del día en movimiento. El apartado multimedia también recibe mejoras importantes. La cámara frontal de 9 megapíxeles aprovecha funciones de inteligencia artificial para optimizar el encuadre, la iluminación y la nitidez durante videollamadas.

Esto facilita reuniones virtuales más profesionales y de mayor calidad. Su sistema de audio complementa una experiencia pensada para el trabajo híbrido.

CyberMonday 2025: recomendaciones clave para evitar estafas y proteger tus datos

Para aprovechar los descuentos sin correr riesgos, es clave seguir medidas básicas de seguridad.

Su diseño convertible permite usarla como laptop tradicional o como tableta, una ventaja significativa para quienes realizan dibujo digital, toman notas a mano o editan contenido con accesorios compatibles.  Esta versatilidad amplía su campo de uso dentro del ámbito creativo y académico.

En Portada

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barriost
Nacionales

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barrios

10:17 AM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derechat
Internacionales

Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derecha

09:08 AM, Nov 30
Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismot
Deportes

Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismo

11:16 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos