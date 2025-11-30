Omnibook Ultra Flip: Portátil con IA y 20h de Autonomía

La HP OmniBook Ultra Flip se ha convertido en uno de los lanzamientos más llamativos dentro del segmento de portátiles con inteligencia artificial. Este modelo 2 en 1 fue diseñado para creadores de contenido, estudiantes avanzados y profesionales que requieren potencia y movilidad sin sacrificar calidad.
Con un cuerpo ligero y una construcción resistente, la portátil promete convertirse en una herramienta clave para quienes trabajan dentro y fuera de la oficina. En su interior incorpora un procesador Intel Core Ultra Serie 2 con unidad de procesamiento neuronal dedicada, lo que permite ejecutar funciones de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.
Esta arquitectura acelera tareas demandantes como edición de video, retoque fotográfico, organización de proyectos y optimización de flujos de trabajo. Gracias a la presencia de la NPU, el equipo alcanza hasta 48 TOPS de potencia en operaciones de IA, lo que mejora notablemente el desempeño en aplicaciones modernas que dependen de algoritmos avanzados.
Otro punto que destaca de este modelo es su impresionante autonomía. La HP OmniBook Ultra Flip ofrece hasta 20 horas de uso continuo, lo que la vuelve ideal para jornadas largas sin depender del cargador.
Más de la nueva HP OmniBook Ultra Flip
Esta característica la posiciona como una opción atractiva para creadores que trabajan en exteriores, periodistas que cubren eventos o ejecutivos que pasan gran parte del día en movimiento. El apartado multimedia también recibe mejoras importantes. La cámara frontal de 9 megapíxeles aprovecha funciones de inteligencia artificial para optimizar el encuadre, la iluminación y la nitidez durante videollamadas.
Esto facilita reuniones virtuales más profesionales y de mayor calidad. Su sistema de audio complementa una experiencia pensada para el trabajo híbrido.
Su diseño convertible permite usarla como laptop tradicional o como tableta, una ventaja significativa para quienes realizan dibujo digital, toman notas a mano o editan contenido con accesorios compatibles. Esta versatilidad amplía su campo de uso dentro del ámbito creativo y académico.