CyberMonday 2025: Evita Estafas y Protege tus Datos

El CyberMonday 2025 llegó con miles de ofertas en tecnología, moda, electrodomésticos y servicios digitales, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del año. Sin embargo, también representa una temporada de alto riesgo para los consumidores, debido al incremento de estafas y ciberataques.
Para comprar de manera segura y evitar sorpresas desagradables, los expertos recomiendan adoptar una serie de medidas esenciales que permiten navegar sin exponer información personal ni financiera. Una de las principales amenazas durante el CyberMonday es el phishing, una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes imitan sitios o marcas reconocidas para engañar al usuario.
Estos ataques pueden llegar por correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o incluso llamadas telefónicas. El objetivo es captar datos sensibles, como contraseñas, números de tarjetas o accesos bancarios, por lo que es fundamental desconfiar de enlaces sospechosos y de promociones que parezcan demasiado buenas para ser reales.
Para realizar compras seguras, es importante ingresar únicamente desde sitios oficiales del evento o desde páginas verificadas de las tiendas. Antes de pagar, conviene revisar que la dirección del sitio incluya el candado de seguridad y el protocolo https, ya que esto garantiza que los datos viajan cifrados.
Trucos para aprovechar el CyberMonday
Los precios excesivamente bajos también deben ser analizados con cuidado, pues muchas estafas se disfrazan de supuestos descuentos irresistibles. Los consumidores deben evitar proporcionar información innecesaria. Si una tienda solicita datos que no están relacionados con la compra, lo ideal es abandonar el proceso.
También se recomienda no guardar tarjetas en plataformas que no se utilicen con frecuencia, especialmente si se accede desde dispositivos compartidos.
Mantener contraseñas seguras, activar la verificación en dos pasos y contar con antivirus actualizado son medidas que marcan una diferencia importante en la protección digital. Otra recomendación útil es revisar la reputación del vendedor. Aunque las reseñas suelen ser una herramienta valiosa, es necesario analizarlas con criterio, ya que muchas opiniones falsas pueden influir en la decisión de compra.