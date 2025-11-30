 CyberMonday 2025: Evita Estafas y Protege tus Datos
Tendencias

CyberMonday 2025: recomendaciones clave para evitar estafas y proteger tus datos

Para aprovechar los descuentos sin correr riesgos, es clave seguir medidas básicas de seguridad.

Compartir:
Cyber Monday , Cyber Monday
Cyber Monday / FOTO: Cyber Monday

El CyberMonday 2025 llegó con miles de ofertas en tecnología, moda, electrodomésticos y servicios digitales, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del año. Sin embargo, también representa una temporada de alto riesgo para los consumidores, debido al incremento de estafas y ciberataques.

Para comprar de manera segura y evitar sorpresas desagradables, los expertos recomiendan adoptar una serie de medidas esenciales que permiten navegar sin exponer información personal ni financiera. Una de las principales amenazas durante el CyberMonday es el phishing, una práctica mediante la cual los ciberdelincuentes imitan sitios o marcas reconocidas para engañar al usuario.

Estos ataques pueden llegar por correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o incluso llamadas telefónicas.  El objetivo es captar datos sensibles, como contraseñas, números de tarjetas o accesos bancarios, por lo que es fundamental desconfiar de enlaces sospechosos y de promociones que parezcan demasiado buenas para ser reales.

Para realizar compras seguras, es importante ingresar únicamente desde sitios oficiales del evento o desde páginas verificadas de las tiendas.  Antes de pagar, conviene revisar que la dirección del sitio incluya el candado de seguridad y el protocolo https, ya que esto garantiza que los datos viajan cifrados.

Trucos para aprovechar el CyberMonday

Los precios excesivamente bajos también deben ser analizados con cuidado, pues muchas estafas se disfrazan de supuestos descuentos irresistibles. Los consumidores deben evitar proporcionar información innecesaria. Si una tienda solicita datos que no están relacionados con la compra, lo ideal es abandonar el proceso.

También se recomienda no guardar tarjetas en plataformas que no se utilicen con frecuencia, especialmente si se accede desde dispositivos compartidos.

¿Crujirse los dedos es bueno o malo? Esto es lo que revela la ciencia

Crujirse los dedos es un hábito común que ha generado todo tipo de mitos, aquí te contamos más.

Mantener contraseñas seguras, activar la verificación en dos pasos y contar con antivirus actualizado son medidas que marcan una diferencia importante en la protección digital. Otra recomendación útil es revisar la reputación del vendedor. Aunque las reseñas suelen ser una herramienta valiosa, es necesario analizarlas con criterio, ya que muchas opiniones falsas pueden influir en la decisión de compra.

En Portada

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barriost
Nacionales

Video: Choque de autobús deja un fallecido y 10 heridos en Puerto Barrios

10:17 AM, Nov 30
Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivot
Nacionales

Anuncian operativos en Campo Marte por evento masivo

10:03 AM, Nov 30
Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derechat
Internacionales

Comienzan los comicios en Honduras que definirán si sigue la izquierda o vuelve la derecha

09:08 AM, Nov 30
Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismot
Deportes

Jorge Daniel Patzán conquista su quinto título mundial de fisicoculturismo

11:16 AM, Nov 30

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos