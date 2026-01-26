Fallece Gabriel Garzón: conmueve su último mensaje en redes

El mundo del doblaje y del entretenimiento infantil se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Gabriel Garzón, actor de voz conocido por interpretar a Topo Gigio, uno de los personajes más entrañables de la televisión. El fallecimiento ocurrió la tarde del domingo 25 de enero, a los 57 años de edad, aunque hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su muerte.
La noticia fue dada a conocer por el comediante Jorge Falcón, quien a través de sus redes sociales compartió un mensaje de despedida en el que lamentó profundamente la pérdida de su amigo y colega.
"Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo", escribió generando una ola de mensajes de condolencias por parte de seguidores y figuras del medio artístico.
Días antes de su fallecimiento, personas cercanas a Gabriel Garzón habían solicitado donadores de sangre mediante redes sociales, lo que hizo evidente que el actor se encontraba hospitalizado. De acuerdo con estas publicaciones, permanecía internado en el Hospital Juárez de México, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Sin embargo, no se han ofrecido detalles médicos sobre su estado de salud ni sobre el padecimiento que enfrentaba.
¿Quién fue Gabriel Garzón?
Gabriel Garzón fue un actor de doblaje mexicano cuya voz quedó ligada para siempre a Topo Gigio, el famoso ratón creado por María Perego que conquistó generaciones con su ternura, humor y frases inolvidables. Su interpretación permitió que el personaje mantuviera vigencia entre el público infantil y nostálgico, consolidándose como una de las voces más reconocibles del doblaje en español.
Aunque su trabajo fue ampliamente valorado dentro de la industria, Garzón mantuvo un perfil bajo fuera de los micrófonos. A diferencia de otros actores de doblaje, no era particularmente activo en redes sociales y prefería mantener su vida personal alejada del foco público.
Esta fue su última publicación
La última actividad de Gabriel Garzón en redes sociales ha llamado la atención tras conocerse su fallecimiento.
En la plataforma Threads, su publicación más reciente data de noviembre de 2025, cuando compartió un mensaje recordando a María Perego, creadora de Topo Gigio, en una fecha conmemorativa, lo que hoy resulta especialmente simbólico para los seguidores del personaje.
En Facebook, la última publicación pública del actor fue realizada el 17 de enero, apenas días antes de su muerte. En ella, Garzón compartió un video tomado de TikTok donde aparece una mujer bailando al ritmo de la canción "El Taconazo", interpretada por El Piporro.
El video fue acompañado por una frase sencilla y festiva: "¿Y quién quiere bailar?", un mensaje que hoy contrasta con la tristeza que dejó su partida.
La muerte de Gabriel Garzón deja un vacío en el mundo del doblaje, pero también un legado imborrable en la memoria de quienes crecieron escuchando su voz. Topo Gigio no solo fue un personaje infantil, sino un símbolo de ternura y nostalgia que trascendió generaciones, y Garzón fue parte fundamental de esa magia.
