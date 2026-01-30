Deanna Melillo: Críticas en redes por dar proteína a su hija

La reconocida influencer Deanna Melillo, figura de los "Hello Muchá", se encuentra en el ojo del huracán tras una controvertida recomendación.
En un video difundido masivamente en redes sociales, Deanna Melillo aconsejó a madres de familia el uso de proteína en polvo como un sustituto de la proteína natural en la alimentación de los niños, desatando una ola de críticas y un intenso debate público.
La sugerencia de Deanna Melillo se centró en un producto específico, asociado a la nutricionista Marce Fitness, quien también tiene una fuerte presencia en plataformas digitales.
Ante la creciente inquietud, Marce Fitness salió al paso de los cuestionamientos y afirmó: "Sí, es segura cuando se usa como complemento, no como sustituto de comidas, y en porciones adecuadas para la edad". Esta declaración buscaba contextualizar el uso del suplemento, pero no logró calmar la controversia.
Las palabras de la influencer y la subsiguiente aclaración de la nutricionista generaron una avalancha de reacciones. Numerosos usuarios y, de manera crucial, profesionales de la salud, expresaron su preocupación.
Estos últimos señalaron que las contraindicaciones del propio producto indican explícitamente que no está formulado ni recomendado para uso pediátrico. Este detalle crucial intensificó el debate sobre la ética y la responsabilidad de los creadores de contenido al ofrecer consejos relacionados con la salud y el bienestar de los menores.
La discusión
En un ambiente de debate intenso, diferentes expertos comentaron el video y recalcaron una premisa fundamental: "la alimentación de los niños debe estar basada, principalmente, en fuentes naturales de proteína".
Según indicaron, solo un pediatra —tras evaluar edad y necesidades individuales— puede indicar o supervisar el uso de cualquier suplemento nutricional.
El episodio puso en tela de juicio la responsabilidad de los creadores de contenido al recomendar suplementos o prácticas relacionadas con la nutrición infantil.
Mientras algunos usuarios defendieron la libertad de compartir rutinas y productos, otros exigieron mayor rigor y atención al potencial impacto de estos consejos en la salud de la infancia.
El revuelo creció cuando Deanna Melillo respondió a los comentarios, visiblemente molesta ante quienes le sugerían consultar con un profesional de la salud antes de difundir este tipo de recomendaciones.