 Fallece James Van Der Beek, estrella de 'Dawson's Creek'
Farándula

Muere el actor de "Dawson's Creek", James Van Der Beek

El actor perdió la vida a los 48 años tras una dura batalla contra el cáncer colorrectal. Sus problemas de salud lo obligaron a retirarse de la actuación y negarse a asistir a un reencuentro con sus compañeros de la serie.

James Van der Beek, Instagram
James Van der Beek / FOTO: Instagram

James Van Der Beek, recordado por encarnar a Dawson Leery en la serie juvenil "Dawson’s Creek", falleció a los 48 años tras una batalla contra el cáncer, según informó su familia en redes sociales.

El actor, conocido por marcar a toda una generación a través de la televisión a finales de la década de 1990, murió la mañana del 11 de febrero rodeado de sus seres queridos. 

Su deceso fue confirmado por su familia mediante un comunicado. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana", se lee en el texto que difunde la revista estadounidense Variety.

Los familiares destacaron el valor, la fe y la elegancia con los que enfrentó sus últimos días, resaltando su fortaleza hasta el final.

"Él pasó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, su amor por los demás y lo sagrado del tiempo. Esos días ya vendrán. Por ahora, pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", apunta la declaración.

James Van Der Beek alcanzó la fama internacional en 1998 al protagonizar "Dawson’s Creek", donde interpretaba a un adolescente sensible, ávido de cine, capaz de explorar emociones complejas con discursos inusualmente maduros. 

Su personaje se convirtió rápidamente en referente del "chico bueno de al lado", pero detrás de ese papel, James aspiraba a romper los moldes y mostrar nuevos matices en su carrera.

Foto embed
muere el actor James Van Der Beek - Instagram

La lucha más difícil

James Van Der Beek enfrentó el cáncer con entereza, manteniéndose cerca de su familia mientras transitaba la etapa más difícil de su vida. 

Hace unos meses, el actor decidió poner a subasta recuerdos y piezas únicas de Dawson's Creek, para poder pagar el costoso tratamiento médico que requiere.

Foto embed
Dawson's Creek - Facebook

El elenco de "Dawson’s Creek" -James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson  durante el evento caritativo llevado a cabo este lunes en el teatro Richard Rodgers de Nueva York. James no estuvo físicamente pero sí a través de una videollamada.

Foto embed
James Van Der Beek - Instagram

Sorprendió a todos luciendo una gorra de lana, chaqueta y el rostro mucho más delgado de lo acostumbrado

Durante todo el proceso, conservó el optimismo, brindando inspiración a quienes lo seguían. La noticia de su muerte generó una ola de mensajes de respeto y cariño en distintos espacios digitales, donde fanáticos y colegas recordaron su legado como intérprete y ser humano.

A James le sobreviven su esposa y sus seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah.

