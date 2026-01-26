Jaylene Álvarez, Miss Puerto Rico 2021, lucha contra cáncer

Jaylene Álvarez, reconocida por su participación en Miss Universo Puerto Rico, sacudió a sus seguidores con el anuncio de que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama.
La exreina de belleza utilizó sus redes sociales para dar a conocer este momento crucial en su vida y transmitir el impacto emocional que atraviesa.
"Hoy comparto una noticia que me ha cambiado la vida: tengo cáncer de seno. No lo digo desde el miedo, sino desde la verdad y la fortaleza. Estoy atravesando este proceso sostenida por Dios, con fe firme y un corazón en paz, aun en medio de la incertidumbre", señaló.
El anuncio de Jaylene Álvarez sobre su diagnóstico provocó una inmediata reacción de apoyo, reflejada en mensajes de ánimo tanto de figuras del espectáculo como de sus seguidores, quienes elogiaron la valentía de la puertorriqueña al visibilizar una enfermedad que afecta a millones de mujeres.
Con 33 años, agradeció el respaldo incondicional de su familia, médicos y allegados, explicando que decidió hacer pública su experiencia para no transitar el proceso en silencio y alentar a otras mujeres que enfrentan circunstancias similares.
En el video que acompañó su publicación, Jaylene Álvarez se mostró visiblemente conmovida y reflexiva ante su situación.
"Nadie te prepara para recibir una noticia así. Me encontré cara a cara con la muerte, pero sigo adelante con esperanza y valentía", expresó.
Prioridad en su tratamiento
Jaylene Álvarez destacó que atraviesa el tratamiento médico que ha sido indicado, aunque no proporcionó detalles sobre la etapa exacta de la enfermedad ni sobre el tipo específico de terapia.
Su enfoque está puesto en la recuperación y en conservar una actitud positiva. De acuerdo con su propio relato, mantiene un compromiso firme con superar este desafío, guiada por el optimismo y la fe.
Además de informar sobre su salud, la exparticipante de Miss Universo anunció que planea documentar parte de su proceso en redes sociales, con el propósito de generar conciencia acerca del autocuidado y la detección temprana del cáncer de mama.
Jaylene compartió cómo esta experiencia la llevó a una renovación espiritual y a valorar cada instante de su vida con una nueva perspectiva:
"Esta experiencia me ha despertado. Me ha hecho crecer espiritualmente, mirar la vida con otros ojos y entender que cada segundo es un regalo. Hoy vivo con más intención, con más amor y con más propósito. Quiero servir más, amar mejor y ser una mejor ciudadana del mundo que compartimos", puntualizó la exreina de belleza.