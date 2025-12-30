Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, a prisión

La organización Miss Universo se encuentra sumida en un profundo escándalo legal y financiero, luego de que su copropietaria, Anne Jakrajutatip fuera sentenciada a dos años de prisión en Tailandia por el delito de fraude, mientras permanece prófuga de la justicia.
Este grave desarrollo se suma a la situación de su socio, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien también ha sido declarado prófugo en su país y enfrenta serias acusaciones federales, dejando a la prestigiosa marca de belleza en una crisis sin precedentes.
La condena contra Anne Jakrajutatip, fundadora de JKN Global Group, se dictó tras su reiterada ausencia en los tribunales de Bangkok.
El pasado 26 de diciembre, la empresaria tailandesa no compareció a una audiencia crucial, luego de haber faltado a una cita judicial el mes anterior.
Según reportes de la revista People, las autoridades tailandesas la encontraron culpable en el caso presentado por Raweewat Maschamadol, quien la acusó a ella y a JKN Global de defraudarlo mediante la venta de bonos de la empresa en 2023, por un monto cercano a los 951 mil 927 dólares.
Inicialmente, Anne Jakrajutatip había logrado obtener su libertad bajo fianza al inicio del proceso legal. Sin embargo, su posterior incumplimiento al no presentarse a las citas ante el tribunal llevó a las autoridades a considerar un alto riesgo de fuga.
Medios tailandeses, citados por la misma revista, señalaron a finales de noviembre que la copropietaria de Miss Universo presuntamente habría huido a México, justo después de ausentarse del certamen de belleza celebrado el 20 de noviembre.
Raúl Rocha Cantú: otro copropietario prófugo
El escándalo se profundiza con la situación de Raúl Rocha Cantú, el otro copropietario de Miss Universo, quien también ha sido declarado prófugo de la justicia en México. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación en su contra por su presunta participación en tres delitos federales de alta gravedad:
- Narcotráfico
- Huachicol (robo de combustible)
- Tráfico de armas
La semana pasada, la noticia de su estatus como fugitivo de la justicia mexicana conmocionó al medio empresarial y de entretenimiento.
Además de las acusaciones de la FGR, Rocha Cantú se ha visto envuelto en otro escándalo relacionado directamente con el certamen de belleza.
El empresario Omar Harfouch lanzó serios señalamientos contra él, acusándolo de fraude en la selección de la nueva Miss Universo, Fátima Bosch.
Harfouch alegó que existía un vínculo entre Rocha y Bernardo Bosch, padre de la concursante, que habría comprometido la integridad de la final del concurso, generando una ola de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia del certamen.
La doble condición de prófugos de la justicia de sus principales accionistas deja a Miss Universo en una posición extremadamente delicada, con un futuro incierto en medio de investigaciones y acusaciones que sacuden los cimientos de una de las organizaciones de belleza más reconocidas a nivel mundial.