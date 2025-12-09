Fátima Bosch Abandona Entrevista en Telemundo: ¿Por Qué?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, decidió abandonar una entrevista en Telemundo luego de unas preguntar que parecieron incomodarla.
La guapa mexicana concedió una entrevista al programa "Pica y se Extiende", conducido por Carlos Adyan y Lourdes Stephen.
Los conductores principales del programa de Telemundo cuestionaron a Fátima Bosch sobre los siguientes temas:
- El estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, a casi un mes del accidente que sufrió en las preliminares de Miss Universo.
- La investigación en contra Raúl Rocha Cantú (copropietario de Organización Miss Universo) en México por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.
- La denuncia penal que Nawat Itsaragrisil (director ejecutivo de Miss Universo Tailandia) interpuso en contra de ella en Tailandia por presunta difamación tras su altercado en el certamen de belleza.
- El problema con las visas de algunas candidatas de Miss Universo.
Fátima Bosch respondió todas las preguntas, pero al final mencionó: "A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas".
Más detalles
Según se dio a conocer Fátima Bosch se retiró del set y pidió su propio Uber, a pesar de que la televisora ya tenía cubiertos sus gastos de transporte.
Carlos Aydan relató su perspectiva sobre lo sucedido con la Miss Universo: "Su cara cambió con la primera pregunta sobre las visas. A mí me parece injusto que un pasaporte sudamericano no sea tan fuerte como el mexicano; tendrían una desventaja. A ella no le gustó esa pregunta".
Agregó que, al insistirle sobre la demanda en Tailandia, la reacción de Fátima Bosch se intensificó:
"No inventé la demanda; hay un proceso en curso y ella tenía toda la libertad de responder. Siento que en ese momento no esperaba la pregunta y su expresión lo reflejó".
Y explicó que el equipo no se percató de que Fátima Bosch había abandonado el estudio hasta que producción les notificó que ya no participaría en el segmento.