Fátima Bosch Abandona Entrevista en Telemundo: ¿Por Qué?

La Miss Universo 2025 decidió retirarse del programa "Pica y se extiende'" tras ser cuestionada por la demanda que enfrenta en Tailandia.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, decidió abandonar una entrevista en Telemundo luego de unas preguntar que parecieron incomodarla. 

La guapa mexicana concedió una entrevista al programa "Pica y se Extiende", conducido por Carlos Adyan y Lourdes Stephen.

Los conductores principales del programa de Telemundo cuestionaron a Fátima Bosch sobre los siguientes temas:

  • El estado de salud de Gabrielle Henry, Miss Jamaica, a casi un mes del accidente que sufrió en las preliminares de Miss Universo.
  • La investigación en contra Raúl Rocha Cantú (copropietario de Organización Miss Universo) en México por presuntos vínculos con una red criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.
  • La denuncia penal que Nawat Itsaragrisil (director ejecutivo de Miss Universo Tailandia) interpuso en contra de ella en Tailandia por presunta difamación tras su altercado en el certamen de belleza.
  • El problema con las visas de algunas candidatas de Miss Universo.

Fátima Bosch respondió todas las preguntas, pero al final mencionó: "A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar, pero sí me preguntan únicamente cosas que son polémicas".

Más detalles

Según se dio a conocer Fátima Bosch se retiró del set y pidió su propio Uber, a pesar de que la televisora ya tenía cubiertos sus gastos de transporte.  

Carlos Aydan relató su perspectiva sobre lo sucedido con la Miss Universo: "Su cara cambió con la primera pregunta sobre las visas. A mí me parece injusto que un pasaporte sudamericano no sea tan fuerte como el mexicano; tendrían una desventaja. A ella no le gustó esa pregunta".  

Agregó que, al insistirle sobre la demanda en Tailandia, la reacción de Fátima Bosch se intensificó:

"No inventé la demanda; hay un proceso en curso y ella tenía toda la libertad de responder. Siento que en ese momento no esperaba la pregunta y su expresión lo reflejó".

Y explicó que el equipo no se percató de que Fátima Bosch había abandonado el estudio hasta que producción les notificó que ya no participaría en el segmento.  

