 Repatriación de Miss Jamaica tras hemorragia intracraneal
Farándula

Miss Jamaica será repatriada tras sufrir hemorragia intracraneal

La Organización Miss Universo emitió un comunicado para dar a conocer información sobre la condición de la modelo Gabrielle Henry, quien se cayó desde el escenario en un evento preliminar.

Compartir:
Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025, Instagram
Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025 / FOTO: Instagram

El trágico accidente que sufrió Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia, tiene a la organización preocupada.

La dramática caída, ocurrida el pasado mes de noviembre, ha dejado a la modelo en un estado de salud delicado que, según reportes, ha empeorado

Gabrielle Henry sufrió el percance al finalizar su pasarela en traje de noche, cayendo por una abertura oculta en el escenario.

Miss Universe Organization y la familia de Miss Jamaica han compartido información de cómo se encuentra ella a días de que sufriera una grave caída.

La tarde del lunes se difundió mediante la cuenta oficial de Instagram del organismo un comunicado oficial en el que dan a conocer que ella aún está recibiendo atención de los doctores.

En el escrito revelan que Miss Jamaica sufrió a raíz del accidente "una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento", así como "una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes".

La también doctora, que fue ingresada en el área de cuidados intensivos de una clínica en Bangkok en "estado crítico", sigue "requiriendo supervisión especializada las 24 horas del día".

Foto embed
Miss Jamaica - Instagram

Más detalles

Ante la gravedad del diagnóstico, la organización Miss Universo dio a conocer que Miss Jamaica será trasladada de vuelta a su país natal para continuar con su tratamiento.

En los próximos días, Ganrielle será acompañada por un equipo médico completo en un vuelo de repatriación especializado, siendo llevada directamente a un hospital cercano a su lugar de origen para continuar bajo vigilancia continua y especializada,.

En un gesto que ha sido aplaudido, la organización se ha comprometido a cubrir la totalidad de los gastos derivados de este lamentable suceso.

Esto incluye los costos hospitalarios, el tratamiento, el proceso de rehabilitación, y el cargo del vuelo de repatriación médica. Además, Miss Universo cubrió los gastos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Miss Jamaica durante su estadía en Tailandia. 

En Portada

Operativo en Huehuetenango: Un detenido y armas y explosivos decomisadost
Nacionales

Operativo en Huehuetenango: Un detenido y armas y explosivos decomisados

08:38 AM, Dic 09
Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barçat
Deportes

Marc-André ter Stegen vuelve a una convocatoria del Barça

07:02 AM, Dic 09
Incendio consume venta de pirotecnia en mercado de Jalapat
Nacionales

Incendio consume venta de pirotecnia en mercado de Jalapa

07:21 AM, Dic 09
Difunden videos tras balacera en residencial de la zona 2 capitalinat
Nacionales

Difunden videos tras balacera en residencial de la zona 2 capitalina

08:07 AM, Dic 09

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCSeguridadredes socialesFutbol GuatemaltecoNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos