Repatriación de Miss Jamaica tras hemorragia intracraneal

El trágico accidente que sufrió Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2025, celebrada en Bangkok, Tailandia, tiene a la organización preocupada.
La dramática caída, ocurrida el pasado mes de noviembre, ha dejado a la modelo en un estado de salud delicado que, según reportes, ha empeorado.
Gabrielle Henry sufrió el percance al finalizar su pasarela en traje de noche, cayendo por una abertura oculta en el escenario.
Miss Universe Organization y la familia de Miss Jamaica han compartido información de cómo se encuentra ella a días de que sufriera una grave caída.
La tarde del lunes se difundió mediante la cuenta oficial de Instagram del organismo un comunicado oficial en el que dan a conocer que ella aún está recibiendo atención de los doctores.
En el escrito revelan que Miss Jamaica sufrió a raíz del accidente "una hemorragia intracraneal con pérdida de conocimiento", así como "una fractura, laceraciones faciales y otras lesiones importantes".
La también doctora, que fue ingresada en el área de cuidados intensivos de una clínica en Bangkok en "estado crítico", sigue "requiriendo supervisión especializada las 24 horas del día".
Más detalles
Ante la gravedad del diagnóstico, la organización Miss Universo dio a conocer que Miss Jamaica será trasladada de vuelta a su país natal para continuar con su tratamiento.
En los próximos días, Ganrielle será acompañada por un equipo médico completo en un vuelo de repatriación especializado, siendo llevada directamente a un hospital cercano a su lugar de origen para continuar bajo vigilancia continua y especializada,.
En un gesto que ha sido aplaudido, la organización se ha comprometido a cubrir la totalidad de los gastos derivados de este lamentable suceso.
Esto incluye los costos hospitalarios, el tratamiento, el proceso de rehabilitación, y el cargo del vuelo de repatriación médica. Además, Miss Universo cubrió los gastos de alojamiento y manutención de la madre y la hermana de Miss Jamaica durante su estadía en Tailandia.