Investigación en Tailandia: Nawat Itsaragrisil vs. Fátima Bosch

La disputa entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil sigue acaparando los titulares internacionales luego de que se diera a conocer la presunta investigación que se abrió en contra de la actual Miss Universo.
El empresario tailandés inició acciones legales por difamación en contra de la mexicana.
Autoridades de Tailandia confirmaron que la actual Fátima Bosch se encuentra bajo investigación oficial, por lo que que, en caso de ser hallada culpable, podría enfrentar sanciones que incluyen pena de cárcel.
Los documentos difundidos en línea señalan que Nawat presentó el pasado 12 de noviembre una denuncia penal, asegurando que Fátima Bosch tergiversó los hechos al hacer público un presunto insulto.
La comisaría de Watphrayakhrai, situada al sur de Bangkok, le confirmó a la agencia de noticias EFE la existencia del proceso judicial.
Además, la dependencia explicó que el caso de Fátima Bosch está en una de sus primeras etapas: la indagación y recopilación de indicios que sustenten la imputación.
"El primer conjunto de pruebas ya ha sido presentado y ahora la Policía está recopilando más", apunta el medio que aseveró Miss Grand Internacional.
"Por su parte, un portavoz de la comisaría de Watphrayakhrai añadió que ‘el caso sigue en proceso de investigación’", agregaron.
La demanda
Miss Universo Tailandia hizo el anuncio en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook el miércoles 3 de diciembre.
"Deseamos reafirmar que el Sr. Nawat Itsaragrisil nunca llamó 'tonta' a la Sra. Fátima Bosch. Lo que dijo fue 'daño', lo cual se escucha claramente en las grabaciones de voz que ya han circulado ampliamente en diversas plataformas", se lee en el comunicado, publicado por la organización Miss Grand International (MGI) de Itsaragrisil.
"Dijo la frase: 'Si sigues las órdenes de tu director nacional, estás en peligro; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización'".
En el comunicado, MGI dijo que Fátima Bosch "continuó acusando falsamente" a Itsaragrisil en múltiples entrevistas, "aparentemente para beneficio personal y para justificarse durante la competencia".